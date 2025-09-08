Oggi, lunedì 08 settembre 2025, siti online e quotidiani, sportivi e non, hanno dato ampio spazio al Milan. Anche durante la sosta per le nazionali il club rossonero rimane al centro dell'attenzione. Vediamo, dunque, le principali notizie pubblicate lungo la giornata di oggi su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Verso Milan-Bologna, Adli via, Vos resta? Le top news di oggi
ULTIME MILAN NEWS
Verso Milan-Bologna, Adli via, Vos resta? Le top news di oggi
Ecco le cinque top news della giornata di oggi, 8 settembre 2025, riguardanti il Milan. Tra la partita contro il Bologna e il calciomercato