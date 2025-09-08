Pulisic, la stella che non si può spegnere: il Milan deve blindarlo

Tuttavia, la trattativa, che nei mesi scorsi sembrava totalmente in discesa, ha subito quale rallentamento. Non c'è nessun tipo di rottura, ma il calciatore avrebbe chiesto del tempo per riflettere dopo le delusioni rimediate durante la scorsa stagione. Questo è un messaggio chiarissimo lanciato alla società: non servono soltanto le promesse economiche, ma le garanzie e la certezza di creare un progetto vincente.
Con Massimiliano Allegri alla guida, il Milan non può rischiare di privarsi di un profilo come quello di Pulisic. I colloqui con l'agente riprenderanno durante la prossima sosta per le Nazionali che, ricordiamo, sarà ad Ottobre. Il Milan ha una sola missione da portare a termine: 'ottenere' la fiducia dell'americano e, di conseguenza, blindare il rinnovo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA