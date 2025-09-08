Pianeta Milan
Pulisic, la stella che non si può spegnere: il Milan deve blindarlo

Christian Pulisic, col tempo, è diventato uno dei leader tecnici e un punto di riferimento per l'intera squadra: la situazione del rinnovo
Alessia Scataglini
Quando nell'estate del 2023 Christian Pulisic arrivò a Milano, le aspettative non erano particolarmente alte. Reduce da una stagione molto deludente al Chelsea, chiusa con soltanto un gol in ben 30 presenze, il giovane americano non sembrava offrire quelle certezze che il Milan stava ricercando. Con un investimento di soli 20 milioni, il club rossonero portò a casa un vero e proprio talento che, anni dopo, si rivelò essere decisivo. Le perplessità accumulate all'inizio vennero spazzate via da prestazioni a dir poco eccellenti, trasformandolo in una vera e propria 'colonna' portante della squadra.

Pulisic, da scommessa a stella: il Milan deve blindarlo il prima possibile

I numeri parlano chiaro: 34 reti in 104 partite ufficiali con la maglia rossonera. Un impatto a dir poco fenomenale, ben oltre alle aspettative iniziali. La dirigenza lo sa bene: blindare Pulisic è fondamentale. Il suo attuale contratto cita 2027 come scandenza, ma il club non vuole rischiare e vorrebbe proporre un'estensione fino al 2029.

Tuttavia, la trattativa, che nei mesi scorsi sembrava totalmente in discesa, ha subito quale rallentamento. Non c'è nessun tipo di rottura, ma il calciatore avrebbe chiesto del tempo per riflettere dopo le delusioni rimediate durante la scorsa stagione. Questo è un messaggio chiarissimo lanciato alla società: non servono soltanto le promesse economiche, ma le garanzie e la certezza di creare un progetto vincente.

Con Massimiliano Allegri alla guida, il Milan non può rischiare di privarsi di un profilo come quello di Pulisic. I colloqui con l'agente riprenderanno durante la prossima sosta per le Nazionali che, ricordiamo, sarà ad Ottobre. Il Milan ha una sola missione da portare a termine: 'ottenere' la fiducia dell'americano e, di conseguenza, blindare il rinnovo.

