Pulisic, la stella che non si può spegnere: il Milan deve blindarlo

Christian Pulisic, col tempo, è diventato uno dei leader tecnici e un punto di riferimento per l'intera squadra: la situazione del rinnovo

Quando nell'estate del 2023 Christian Pulisic arrivò a Milano, le aspettative non erano particolarmente alte. Reduce da una stagione molto deludente al Chelsea, chiusa con soltanto un gol in ben 30 presenze, il giovane americano non sembrava offrire quelle certezze che il Milan stava ricercando. Con un investimento di soli 20 milioni, il club rossonero portò a casa un vero e proprio talento che, anni dopo, si rivelò essere decisivo. Le perplessità accumulate all'inizio vennero spazzate via da prestazioni a dir poco eccellenti, trasformandolo in una vera e propria 'colonna' portante della squadra.