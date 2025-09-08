San Siro, la guerra delle cifre: Milan e Inter mettono in discussione i costi

Una nuova valutazione, un vecchio scontro: la situazione di Milan ed Inter per il nuovo stadio—
Il documento, del 2025 presentato dai due club meneghini, parla nel dettaglio dei vari costi. Per ristrutturare l'intero stadio, l'investimento sarebbe più o meno di 428,4 milioni, di cui circa 371,7 destinati al Meazza mentre i restanti 56,7 son destinati alle aree esterne.
Al contrario, la costruzione di un nuovo stadio e la rifunzionalizzazione di una parte di quello che è il vecchio impianto richiederebbero circa 707,9 milioni per il solo stadio e 102,8 milioni per le varie opere accessorie, per un totale di ben 810,7 milioni.
Queste cifre sono in assoluto contrasto con quelle rilasciate dal Comune di Milano. All'epoca, si era concluso che la differenza di spesa tra le due opzioni - circa 140 milioni di euro - non era così significativa da rendere conveniente un restyling.
