San Siro, la guerra delle cifre: Milan e Inter mettono in discussione i costi

Il futuro di San Siro si fa ancora più complesso. Come riferito da Calciomercato.com i due club milanesi, Inter e Milan, hanno presentato un dossier che mette in forte discussione le cifre5 rilasciate dal Comune di Milano riguardo ai vari costi per la ristrutturazione e la costruzione di un nuovo impianto. Secondo quanto riferito da La Presse , il documento del club di via Aldo Rossi calcola che un restyling del Meazza costerebbe all'incirca 428,4 milioni di euro , meno della metà degli oltre 810 milioni necessari per un impianto ex nuovo.

Queste cifre smentiscono quelle diffuse da Palazzo Marino nel 2022, che parlavano di circa 510 milioni circa per un presunto restauro e ben 650 per il nuovo stadio. La divergenza accende un nuovo scontro tra le società e l'amministrazione, con il consigliere Enrico Fedrighini che ha chiesto dei chiarimenti pubblici sulle fonti e i criteri utilizzati.