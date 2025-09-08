Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie San Siro, la guerra delle cifre: Milan e Inter mettono in discussione i costi

ULTIME MILAN NEWS

San Siro, la guerra delle cifre: Milan e Inter mettono in discussione i costi

Stadio San Siro, per il Milan due strade possibili: ecco quali
Il futuro di San Siro si tinge di giall: il dossier di Milan ed Inter che mette in discussione le cifre rilasciate dal comune
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il futuro di San Siro si fa ancora più complesso. Come riferito da Calciomercato.com i due club milanesi, Inter e Milan, hanno presentato un dossier che mette in forte discussione le cifre5 rilasciate dal Comune di Milano riguardo ai vari costi per la ristrutturazione e la costruzione di un nuovo impianto. Secondo quanto riferito da La Presse, il documento del club di via Aldo Rossi calcola che un restyling del Meazza costerebbe all'incirca 428,4 milioni di euro, meno della metà degli oltre 810 milioni necessari per un impianto ex nuovo.

Queste cifre smentiscono quelle diffuse da Palazzo Marino nel 2022, che parlavano di circa 510 milioni circa per un presunto restauro e ben 650 per il nuovo stadio. La divergenza accende un nuovo scontro tra le società e l'amministrazione, con il consigliere Enrico Fedrighini che ha chiesto dei chiarimenti pubblici sulle fonti e i criteri utilizzati.

LEGGI ANCHE

Una nuova valutazione, un vecchio scontro: la situazione di Milan ed Inter per il nuovo stadio

—  

Il documento, del 2025 presentato dai due club meneghini, parla nel dettaglio dei vari costi. Per ristrutturare l'intero stadio, l'investimento sarebbe più o meno di 428,4 milioni, di cui circa 371,7 destinati al Meazza mentre i restanti 56,7 son destinati alle aree esterne.

Al contrario, la costruzione di un nuovo stadio e la rifunzionalizzazione di una parte di quello che è il vecchio impianto richiederebbero circa 707,9 milioni per il solo stadio e 102,8 milioni per le varie opere accessorie, per un totale di ben 810,7 milioni.

LEGGI ANCHE: Il mercato dei sogni: l’elenco dei big a parametro zero del 2026

Queste cifre sono in  assoluto contrasto con quelle rilasciate dal Comune di Milano. All'epoca, si era concluso che la differenza di spesa tra le due opzioni - circa 140 milioni di euro - non era così significativa da rendere conveniente un restyling.

 

Leggi anche
Dalle giovanili alla prima squadra, fino all’infortunio: Daniele Daino compie 46 anni
Milan: il futuro si complica tra San Siro, il caso Origi e l’infortunio di Jashari

© RIPRODUZIONE RISERVATA