Dalle giovanili alla prima squadra, fino all’infortunio: Daniele Daino compie 46 anni

ANEDDOTI E CURIOSITÀ SU DANIELE DAINO AL MILAN — Daino ha vissuto a Milano e a 11 anni ha lasciato casa per spostarsi nel collegio di Lodi, e a 16 si trasferisce definitivamente a Milanello.

Ha esordito in Coppa Italia nel 1996 contro la Reggiana grazie a Tabarez, e in meno di un anno è riuscito a debuttare anche in Serie A sotto gli ordini di Arrigo Sacchi, subentrando al posto di Desailly.

Ha rilasciato un’intervista da ‘Calcio2000’, sostenendo che i calciatori rossoneri attuali non avrebbero mai giocato in quegli anni. Ha inoltre ricordato l’affetto e i consigli dei suoi ex compagni di squadra: Weah, Boban, Baggio, Sebastiano Rossi.

Durante un allenamento Daino ha passato il pallone a Costacurta, il quale lo ha controllato male e ha ripreso il terzino. Capello lo ha rifiutato per la partita successiva, e solo dopo con una chiamata lo ha reintegrato, ma con una raccomandazione: “non rispondere mai più a un giocatore più esperto, anche se hai ragione”.

Daino ha consigliato al Milan (in particolare Silvio Berlusconi e Adriano Galliani) di prendere in considerazione l’idea Maurizio Sarri come allenatore (in ascesa all’Empoli). Galliani ha rifiutato perché “non abbastanza elegante”, scegliendo un profilo differente.

Ha raccontato che ai tempi della primavera il Presidente è sempre stato attento ai dettagli dello stile Milan, imponendo ai giocatori di vestirsi in giacca e cravatta, fotografando in questo modo il tipo di disciplina e cultura all’interno del club in quel periodo.

Nel 1993, sempre nel periodo delle giovanili, Daino e Roberto De Zerbi sono scappati in treno per vedere Atalanta-Brescia, seduti in curva tra gli ultras senza che nessuno lo sapesse.

Convocato nell’Italia under-21 con Pirlo, Gattuso e Abbiati, durante il prestito al Perugia ha subito un brutto infortunio al tendine rotuleo che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco per quasi un anno e mezzo. Si è operato con Gianfranco Bove, lo stesso medico di Ronaldo “il fenomeno”.