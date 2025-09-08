Dal nome sulla maglia alla vittoria in Supercoppa: Carlos Bacca compie 39 anni

ANEDDOTI E CURIOSITÀ SU CARLOS BACCA AL MILAN — Durante l’International Champions Cup (ICC) del 2015 il presidente Silvio Berlusconi ha deciso di incidere sulla maglia il nome Carlos per evitare scherzi sul cognome. Tuttavia, il calciatore è entrato in campo con la scritta Bacca e il numero 70.

Il colombiano non ha mai dimenticato le sue origini: nato a Barranquilla, ha svolto sempre lavori umili prima di dedicarsi al calcio. Nel suo paese viene sempre soprannominato come “El Paluca” (la parrucca) per via della sua folta chioma.

Durante l’esperienza scolastica quando hanno chiesto cosa volesse fare da grande, lui ha risposto “calciatore” e tutti sono scoppiati a ridere. Questo momento è ancora impresso nella sua memoria ed è diventato simbolo della sua tenacia.

Ha dichiarato di aver giocato nel peggior Milan di sempre. Nonostante i 34 gol in 77 partite e la Supercoppa Italiana vinta, Bacca non si è sentito supportato da parte dei compagni per poter fare di più.

L’attaccante ha rifiutato l’interesse da parte della Cinaper restare a Milano, sentendosi importante e soprattutto al centro del progetto, mettendo in secondo piano l’aspetto economico.

Nonostante lo scarso impiego a causa di rapporti non ottimali con Vincenzo Montella, è riuscito a realizzare ben 14 reti in 31 partite, meglio dei suoi colleghi più utilizzati dal tecnico.

Ha debuttato in maglia rossonera esattamente il 23 agosto 2015 contro la Fiorentina. Non è riuscito a siglare subito la rete, ma è già noto per i suoi movimenti in campo. Il gol arriverà dopo pochi giorni contro l’Empoli a ‘San Siro’.

Una delle sue reti spettacolari è avvenuta contro la Lazioil 25 ottobre del 2015: partito da metà-campo, ha resistito alla pressione dei suoi avversari, battendo Marchetti con freddezza.

Ha vinto contro la Juventus in finale di SupercoppaItaliana giocatasi a Doha, segnando il gol del momentaneo vantaggio, che li ha portati poi ai rigori. Sbaglia il penalty, ma non è decisivo perché riesce comunque a conquistare l’unico trofeo in quegli anni bui.

In allenamento era solito sfidare il giovanissimo Gigio Donnarumma. Spesso ha avuto il coraggio di dirgli: “A me non puoi parare, io ti faccio gol sempre”. Attualmente Bacca milita nell’Atlético Junior, squadra con cui ha iniziato la sua carriera da calciatore alle giovanili, segnando tanti gol.