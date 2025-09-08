Pianeta Milan
Polverosi: “La Nazionale di calcio può prendere tanto dalla Nazionale di pallavolo”

Alberto Polverosi, in un editoriale per il Corriere dello Sport della Nazionale di calcio di Gattuso e quella di Pallavolo di Velasco
All'indomani della storica vittoria della Nazionale femminile di pallavolo ai Mondiali, il Paese si ritrova con il fiato sospeso per l'altro grande appuntamento sportivo della giornata: la sfida decisiva della Nazionale maschile di calcio contro Israele, che vale un posto ai prossimi Mondiali. È in questo contesto che Alberto Polverosi, in un editoriale per il Corriere dello Sport, riflette sul contrasto tra due mondi sportivi apparentemente distanti. Ecc, di seguito, le sue parole:

Polverosi: "Poco o niente può unire Gattuso a Velasco, la Nazionale potrebbe..."

"Poco o niente può unire Gattuso a Velasco. La passione per lo sport, questo sì. Ma molto può prendere la Nazionale di calcio maschile dalla Nazionale di pallavolo femminile. Non il titolo mondiale appena conquistato dalle ragazze; quello per i ragazzi è lontanissimo. Ma lo spirito di squadra, la voglia di lottare come un blocco unico, la corsa in più, lo scatto in più, il soccorso in più.

Ecco, non volendo, abbiamo trovato un altro punto d’incontro fra i due ct: la mentalità. A Bergamo si è visto tutto questo dopo anni di grigiore, di tristezza e delusioni. Si è rivista la squadra, con la fiducia, l’entusiasmo e la grinta indispensabili per riprendere il cammino. Il Tonali era la Sylla, il Retegui era la Enogu. Le ragazze però hanno battuto la Turchia, già sconfitta dalle azzurre alle semifinali delle Olimpiadi parigine, una nazionale tosta davvero. I ragazzi a Bergamo hanno messo sotto l’Estonia, al 126° posto della classifica FIFA ed esclusa già prima di iniziare dalla corsa verso il Mondiale.

Dovevamo ripartire e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi, anche con cinque gol che ci consentono di avvicinare la Norvegia come differenza-reti. Stasera però sarà tutta un’altra storia".

