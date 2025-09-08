Polverosi: “La Nazionale di calcio può prendere tanto dalla Nazionale di pallavolo”

Ecco, non volendo, abbiamo trovato un altro punto d’incontro fra i due ct: la mentalità. A Bergamo si è visto tutto questo dopo anni di grigiore, di tristezza e delusioni. Si è rivista la squadra, con la fiducia, l’entusiasmo e la grinta indispensabili per riprendere il cammino. Il Tonali era la Sylla, il Retegui era la Enogu. Le ragazze però hanno battuto la Turchia, già sconfitta dalle azzurre alle semifinali delle Olimpiadi parigine, una nazionale tosta davvero. I ragazzi a Bergamo hanno messo sotto l’Estonia, al 126° posto della classifica FIFA ed esclusa già prima di iniziare dalla corsa verso il Mondiale.