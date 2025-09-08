Milan, Il futuro di San Siro: la trattativa con la Corte dei Conti complica i piani

Questo scrupolo, però, rischia di allungare, ancora di più, i tempi. Il Comune di Milano sta cercando un accordo totale con Milan ed Inter, e la necessità di un'intesa completa e inattaccabile potrebbe far slittare la firma ben oltre la data prevista. Il termine del 30 settembre , indicato dal sindaco come scadenza per il voto in Consiglio Comunale, sembra sempre più a rischio.

L'operazione San Siro non è solo una trattativa economica, ma un vero e proprio nodo politico e burocratico. La vendita a Milan e Inter, se da un lato risolverebbe la questione della gestione dello stadio, dall'altro solleva questioni complesse, a partire dal prezzo e dai vincoli storici. Il confronto con la Corte dei Conti, per quanto informale, evidenzia la necessità di una verifica approfondita sulla correttezza dell'operazione.