Milan, Fofana da titolare a panchinaro: l’arrivo di Rabiot cambia tutto

Questi nuovi innesti si aggiungono ai due centrocampisti rimasti dalla scorsa stagione, Fofana e il “rinato” Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampo rossonero ora è ricco di muscoli, qualità e geometria, e sarà compito di Allegri scegliere il trio titolare, anche se non è escluso che possa ruotare spesso, vista l’età avanzata di Modric e la fragilità fisica di Loftus-Cheek. Rabiot resta una certezza assoluta.
Milan, Fofana rischia—
Analizzando l’inizio di stagione e le parole di Allegri, una casella dovrebbe essere occupata da Loftus-Cheek, mentre in mediano si giocano il posto Modric (titolarissimo, infortuni permettendo), Samuele Ricci e Ardon Jashari al suo rientro. Lo svizzero potrebbe anche alternarsi con Loftus.
Rimangono chiuse le porte per Fofana, che sulla carta sarebbe l’alternativa di Loftus. Nelle prime partite, il francese non ha dimostrato di poter fare la mezzala d’incursione: i suoi limiti tecnici emergono in quel ruolo. Potrebbe essere più utile come mezzala di equilibrio, magari come cambio di Rabiot, che difficilmente sarà escluso.
In mediana serve un giocatore che dia geometria piuttosto che “legna”. Il ruolo di Fofana rischia quindi di diventare quello di panchinaro di lusso: il mercato a centrocampo ha ridimensionato le sue prospettive in maglia rossonera. Tante le alternative per soli tre posti, con solo due competizioni da giocare. Vedremo quali saranno le scelte di Allegri, ma esclusioni eccellenti sembrano inevitabili.
