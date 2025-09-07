Milan, Fofana da titolare a panchinaro: l’arrivo di Rabiot cambia tutto

Questi nuovi innesti si aggiungono ai due centrocampisti rimasti dalla scorsa stagione, Fofana e il “rinato” Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampo rossonero ora è ricco di muscoli, qualità e geometria, e sarà compito di Allegri scegliere il trio titolare, anche se non è escluso che possa ruotare spesso, vista l’età avanzata di Modric e la fragilità fisica di Loftus-Cheek. Rabiot resta una certezza assoluta.