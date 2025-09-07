Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Fofana da titolare a panchinaro: l’arrivo di Rabiot cambia tutto

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Fofana da titolare a panchinaro: l’arrivo di Rabiot cambia tutto

Milan, Fofana da titolare a panchinaro: l’arrivo di Rabiot cambia tutto
Milan, Fofana potrebbe perdere il posto da titolare: il mercato a centrocampo cambia le gerarchie in vista della stagione 2025/26.
Francesco De Benedittis

Il centrocampo del Milan di questa stagione è uno dei reparti più completi e forti d’Italia, e potenzialmente anche d’Europa. L’anno scorso i tifosi chiedevano rinforzi, visto che praticamente gli unici titolari furono Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders.

In questa sessione di calciomercato, i tifosi sono stati accontentati: nonostante la dolorosa partenza di Reijnders, ceduto per 70 milioni complessivi al Manchester City, sono arrivati grandi nomi come Luka Modric, Samuele Ricci, Ardon Jashari e, nel finale di mercato, Adrien Rabiot, pupillo di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE

Questi nuovi innesti si aggiungono ai due centrocampisti rimasti dalla scorsa stagione, Fofana e il “rinato” Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampo rossonero ora è ricco di muscoli, qualità e geometria, e sarà compito di Allegri scegliere il trio titolare, anche se non è escluso che possa ruotare spesso, vista l’età avanzata di Modric e la fragilità fisica di Loftus-Cheek. Rabiot resta una certezza assoluta.

Milan, Fofana rischia

—  

Analizzando l’inizio di stagione e le parole di Allegri, una casella dovrebbe essere occupata da Loftus-Cheek, mentre in mediano si giocano il posto Modric (titolarissimo, infortuni permettendo), Samuele Ricci e Ardon Jashari al suo rientro. Lo svizzero potrebbe anche alternarsi con Loftus.

Rimangono chiuse le porte per Fofana, che sulla carta sarebbe l’alternativa di Loftus. Nelle prime partite, il francese non ha dimostrato di poter fare la mezzala d’incursione: i suoi limiti tecnici emergono in quel ruolo. Potrebbe essere più utile come mezzala di equilibrio, magari come cambio di Rabiot, che difficilmente sarà escluso.

LEGGI ANCHE: Milan, Fortea fu a un passo dai rossoneri. La rivelazione di Moretto>>>

In mediana serve un giocatore che dia geometria piuttosto che “legna”. Il ruolo di Fofana rischia quindi di diventare quello di panchinaro di lusso: il mercato a centrocampo ha ridimensionato le sue prospettive in maglia rossonera. Tante le alternative per soli tre posti, con solo due competizioni da giocare. Vedremo quali saranno le scelte di Allegri, ma esclusioni eccellenti sembrano inevitabili.

Leggi anche
Ex Milan, Ancelotti e l’esordio da sogno in Brasile: i tifosi lo adorano già
Dalla crisi alla rinascita: il percorso di Loftus-Cheek tra infortuni e Nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA