Ruben Loftus-Cheek torna a vestire la maglia dell'Inghilterra. Dopo ben sette anni di assenza, il centrocampista del Milan è stato richiamato dal CT Thomas Tuchel per sostituire l'infortunato Adam Wharton . Una convocazione che ha sorpreso molti, tifosi e addetti ai lavori, ma che segna un nuovo capitolo nella carriera del giocatore.

Milan, ecco il 'nuovo' Loftus-Cheek

Il ritorno di Loftus-Cheek in Nazionale arriva dopo una prima parte di stagione alquanto altalenante, ma con segnali di ripresa. Dopo un infortunio e un'operazione di appendicite che lo hanno tenuto fuori per mesi, il centrocampista inglese ha faticato a ritrovare la forma e il feeling con il gol. L'arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera a gennaio ha riportato fiducia nel giocatore, definito dal tecnico portoghese "una bestia" e un "centrocampista di altissimo livello".