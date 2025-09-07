Pianeta Milan
Dalla crisi alla rinascita: il percorso di Loftus-Cheek tra infortuni e Nazionale

Ruben Loftus-Cheek torna a vestire la maglia dell'Inghilterra. Dopo ben sette anni di assenza, il centrocampista del Milan torna in Nazionale
Ruben Loftus-Cheek torna a vestire la maglia dell'Inghilterra. Dopo ben sette anni di assenza, il centrocampista del Milan è stato richiamato dal CT Thomas Tuchel per sostituire l'infortunato Adam Wharton. Una convocazione che ha sorpreso molti, tifosi e addetti ai lavori, ma che segna un nuovo capitolo nella carriera del giocatore.

Il ritorno di Loftus-Cheek in Nazionale arriva dopo una prima parte di stagione alquanto altalenante, ma con segnali di ripresa. Dopo un infortunio e un'operazione di appendicite che lo hanno tenuto fuori per mesi, il centrocampista inglese ha faticato a ritrovare la forma e il feeling con il gol. L'arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera a gennaio ha riportato fiducia nel giocatore, definito dal tecnico portoghese "una bestia" e un "centrocampista di altissimo livello".

A dare una svolta definitiva, però, è stato l'inizio della nuova stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri, che lo ha schierato nel suo ruolo preferito di mezzala offensiva. La fiducia del tecnico è stata ripagata nell'ultima partita contro il Lecce, dove Loftus-Cheek ha segnato il suo primo gol dopo 17 mesi di digiuno, un segnale che il suo recupero è completo.

La convocazione di Loftus-Cheek non è un caso, ma il frutto di un legame già esistente con il CT Thomas Tuchel. L'allenatore tedesco, che ha allenato Loftus-Cheek al Chelsea, conosce bene le sue qualità e la sua versatilità. Sotto la guida di Tuchel, il centrocampista ha giocato anche in un ruolo del tutto inedito, quello di terzino, dimostrando la adattabilità. La convocazione, dunque, è un segnale di fiducia e una conferma che il tecnico lo considera una risorsa preziosa.

La convocazione di Loftus-Cheek apre la porta alla possibilità, un tempo remota, di partecipare ai Mondiali del 2026 in Nord America. Nonostante l'assenza del Milan dalle competizioni europee, che potrebbe penalizzarlo un po', il rapporto con Tuchel e la possibilità di giocare nel suo ruolo preferito con continuità, potrebbero garantirgli un posto nella rosa degli inglesi .

 

