Milan, Fortea fu a un passo dai rossoneri. La rivelazione di Moretto

Moretto parla anche di Calafiori: "E' stato accostato al Milan, ma non è mai stato in vendita per l'Arsenal. Lui non ha mai pensato di lasciare la Premier League".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Il calciomercato del Milan si è chiuso con 10 colpi in entrata e tantissime cessione. In attacco non è arrivata la punta d'area di rigore tanto cercata da inizio mercato. Bensì è arrivato un giocatore offensivo con caratteristiche molto diverse: Nkunku dal Chelsea. Non solo attacco, in difesa è arrivato il terzino destro Athekame, ma i rossoneri avrebbe puntato anche un altro talento per il ruolo. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato anche del Milan e in particolare del giovane Jesús Fortea del Real Madrid. La rivelazione dal canale 'YouTube di Fabrizio Romano.
"Jesús Fortea, terzino destro del 2007 del Real Madrid, a maggio, giugno stava scandendo e c'erano alte possibilità che arrivasse al Milan. I rossoneri erano davvero vicini a un accordo, ma Xabi Alonso ha voluto fortemente il rinnovo del giovane terzino destro e quindi niente Milan".
Moretto parla anche di Calafiori: "E' stato accostato al Milan, ma non è mai stato in vendita per l'Arsenal. Lui non ha mai pensato di lasciare la Premier League".
© RIPRODUZIONE RISERVATA