Milan, Fortea fu a un passo dai rossoneri. La rivelazione di Moretto

Il calciomercato del Milan si è chiuso con 10 colpi in entrata e tantissime cessione. In attacco non è arrivata la punta d'area di rigore tanto cercata da inizio mercato. Bensì è arrivato un giocatore offensivo con caratteristiche molto diverse: Nkunku dal Chelsea. Non solo attacco, in difesa è arrivato il terzino destro Athekame, ma i rossoneri avrebbe puntato anche un altro talento per il ruolo. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato anche del Milan e in particolare del giovane Jesús Fortea del Real Madrid. La rivelazione dal canale 'YouTube di Fabrizio Romano.