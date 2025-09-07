Moretto: 'Lazio, concreto interesse per Simic'. Al Milan spetterebbe ...

Il calciomercato del Milan si è chiuso con 10 colpi in entrata e tantissime cessione. In attacco non è arrivata la punta d'area di rigore tanto cercata da inizio mercato. Bensì è arrivato un giocatore offensivo con caratteristiche molto diverse: Nkunku dal Chelsea. Il Diavolo ha anche ceduto in prestito molti giovani, cambiando un po' la strategia. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato anche del Jan-Carlo Simic, ex difensore del Milan che potrebbe tornare in Serie A. Le sue parole dal canale 'YouTube di Fabrizio Romano.