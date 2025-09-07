Moretto: 'Lazio, concreto interesse per Simic'. Al Milan spetterebbe ...

Vedremo se Simic tornerà davvero in Serie A. Per il giovane difensore anche un gol con la prima squadra del Milan contro il Monza a San Siro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Il calciomercato del Milan si è chiuso con 10 colpi in entrata e tantissime cessione. In attacco non è arrivata la punta d'area di rigore tanto cercata da inizio mercato. Bensì è arrivato un giocatore offensivo con caratteristiche molto diverse: Nkunku dal Chelsea. Il Diavolo ha anche ceduto in prestito molti giovani, cambiando un po' la strategia. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato anche del Jan-Carlo Simic, ex difensore del Milan che potrebbe tornare in Serie A. Le sue parole dal canale 'YouTube di Fabrizio Romano.
"La Lazio sta già lavorando per gennaio. Già presentata un'offerta per Simic, ex difensore del Milan ora all'Anderlecht. Contatti concreti. Ci aspettiamo un tentativo concreto per bloccarlo per gennaio. Il 20% della futura vendita andrà al Milan. L'Anderlecht lo valuta 12 milioni di euro".
Vedremo se Simic tornerà davvero in Serie A. Per il giovane difensore anche un gol con la prima squadra del Milan contro il Monza a San Siro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA