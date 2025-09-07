1 di 6 MERCATO MILAN E TOP NEWS

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Novità per quanto riguarda Vlahovic. Pulisic e il rinnovo. Dove gioca Nkunku? Il destino di due giovani rossoneri. La voglia di Gimenez. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA