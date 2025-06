Pellegatti: “Emissari del Milan a Londra. I rossoneri puntano al prestito di Calafiori”

Infine, Pellegatti ha concluso: "Ha il piede buono. Massimiliano Allegri non voleva mollare Maignan per il suo gioco con i piedi. Calafiori è l’ideale per l’impostazione, per l’eleganza. Mi direte: “Ma il Milan tira fuori 50 milioni per Calafiori?”. Innanzitutto il valore è già sceso a 40, che rimane una cifra elevata. Dalle mie informazioni il Milan cercherebbe un prestito con diritto. Poi ci sono i dirigenti dell’Arsenal che faranno le loro valutazioni. Bisogna capire quanto l’Arsenal ritenga ancora fondamentale Calafiori nei suoi progetti futuri. Però questa prevista missione a Londra potrebbe essere foriera dei primi acquisti importanti: Calafiori sarebbe il primo petalo importante di una rosa che speriamo che diventi aulentissima e profumatissima".