Mercato Milan, Allegri vuole Rabiot: ecco i dettagli e la strategia di Tare

Dopo le cessioni devono arrivare gli acquisti. Il Milan non lavora solo sui colpi in uscita ma anche su quelli in entrata e Massimiliano Allegri punta a dare forma alla propria creatura. Uno dei reparti che dovrà essere rafforzato, soprattutto dopo l'uscita di Reijnders, è il centrocampo e il Diavolo pare avere le idee molto chiare.