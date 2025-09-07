Rivoluzione Milan, 24 giocatori mandati via in un anno

Nel calcio - soprattutto se si vogliono costruire squadre vincenti e ambiziose - è fondamentale la programmazione. Questo termine sembra non sembra circolare troppo dalle parti di via Aldo Rossi, almeno a giudicare da ciò che si sta vedendo nelle ultime stagioni. Gazzetta.it ha svelato un dato abbastanza clamoroso: in un solo anno il Milan ha mandato via 24 giocatori su un totale di 35. Le ultime due sessioni di calciomercato , in effetti, sono state abbastanza folli. Moltissime sono state le operazioni in uscita, molte quelle in entrata.

Milan, quanti giocatori acquistati e poi subito venduti

Nel contesto delineato, sono emblematici i casi dei tanti giocatori acquistati e poi rivenduti (o che comunque hanno salutato il club) dopo appena sei mesi, al massimo un anno. Alcuni esempi sono Morata, Abraham, Emerson Royal, Walker, Joao Felix e Sottil. E ce ne sarebbero ancora altri da nominare.