La Serie A riscopre l’esperienza: Modric, De Bruyne e Vardy, la classe non ha età

Un salto indietro nel tempo, un tuffo nel passato che promette scintille. La Serie A 2025/2026 si presenta come un campionato dal sapore quasi vintage, arricchito dal ritorno di grandi veterani che hanno scritto pagine importanti del calcio europeo. La domanda che tutti si pongono è una sola: riusciranno queste "vecchie glorie" a essere ancora protagonisti?

La Top 11 dei "ritorni": una squadra da sogno, da Modric a Vardy

Dalla difesa all'attacco, la Serie A ha accolto giocatori di altissimo profilo che tornano in Italia dopo anni. La formazione ideale dei "ritorni" è un mix di esperienza, talento e, in alcuni casi, scommesse affascinanti.