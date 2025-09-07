Pianeta Milan
La Serie A riscopre l’esperienza: Modric, De Bruyne e Vardy, la classe non ha età

Un salto indietro nel tempo, un tuffo nel passato che promette scintille. La Serie A 2025/2026 dal sapore vintage: da Modric del Milan a Vardy
Un salto indietro nel tempo, un tuffo nel passato che promette scintille. La Serie A 2025/2026 si presenta come un campionato dal sapore quasi vintage, arricchito dal ritorno di grandi veterani che hanno scritto pagine importanti del calcio europeo. La domanda che tutti si pongono è una sola: riusciranno queste "vecchie glorie" a essere ancora protagonisti?

La Top 11 dei "ritorni": una squadra da sogno, da Modric a Vardy

Dalla difesa all'attacco, la Serie A ha accolto giocatori di altissimo profilo che tornano in Italia dopo anni. La formazione ideale dei "ritorni" è un mix di esperienza, talento e, in alcuni casi, scommesse affascinanti.

  • La difesa: Il reparto arretrato è un concentrato di esperienza internazionale. Juan Cuadrado (37 anni), dopo un'ultima stagione all'Atalanta, ha scelto la neopromossa Pisa. Al suo fianco, Raul Albiol (39 anni), che dopo sei stagioni al Villarreal, torna in Italia per vestire la maglia nerazzurra del Pisa. Completano il reparto Diego Carlos (32 anni), che arriva al Como dal Fenerbahce, e, tra i pali, l'esordiente Luca Lezzerini, che torna alla Fiorentina, la squadra che lo ha cresciuto.

  • Il centrocampo: È il reparto che fa sognare. Kevin De Bruyne (34 anni) e il Pallone d'Oro Luka Modrić (39 anni) sono senza dubbio i colpi più clamorosi. Il belga, dopo aver fatto la storia al Manchester City, è ora il leader del Napoli di Conte, mentre il croato ha coronato il suo sogno d'infanzia approdando al Milan. Accanto a loro, il ritorno di Nemanja Matić (37 anni) al Sassuolo, dopo la parentesi alla Roma, e quello di Federico Bernardeschi (31 anni), che dopo l'avventura canadese, torna in Serie A per vestire la maglia del Bologna.

  • L'attacco: Il tridente è un autentico show. Il neo-arrivato Jamie Vardy (38 anni), leggenda del Leicester, è stato un colpo a sorpresa per la Cremonese. Accanto a lui, due grandi ritorni dal campionato turco: Edin Džeko (39 anni) e Ciro Immobile (35 anni), che hanno scelto rispettivamente Fiorentina e Bologna.

  • L'allenatore: A guidare questa formazione di stelle non poteva che esserci un volto noto: Stefano Pioli, 59 anni, che dopo la sua esperienza esotica, è tornato in Italia per allenare la Fiorentina.

    La formazione completa (3-4-3):

    Lezzerini; Cuadrado, Albiol, Diego Carlos; De Bruyne, Matić, Modrić, Bernardeschi; Immobile, Džeko, Vardy. All.: Pioli.

