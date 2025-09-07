Pianeta Milan
Ex Milan, il Portogallo batte l’Armenia grazie a Joao Felix

Il Portogallo ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino nelle qualificazioni europee per i Mondiali: brilla l'ex Milan Joao Felix
Alessia Scataglini
Il Portogallo ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino nelle qualificazioni europee per i prossimi Mondiali, travolgendo l'Armenia con un netto 5-0. La squadra portoghese ha dimostrato fin da subito la sua forza offensiva, non lasciando scampo agli avversari.

Qualificazioni Mondiali: il Portogallo esordisce con un pokerissimo in Armenia

Protagonista della serata è stato, come sempre, Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. Ma a brillare è stato anche l'ex milanista Joao Felix, ex Milan, che ha firmato due gol dimostrando un ottimo stato di forma. Il tabellino è stato completato dalla rete di Joao Cancelo.

Con questa vittoria schiacciante, il Portogallo si porta subito in testa al Gruppo F, lanciando un segnale forte a tutte le avversarie. L'esordio è stato un vero e proprio show offensivo, che promette bene per il prosieguo del cammino verso la qualificazione.

