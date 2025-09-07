Milan, Allegri e la difesa a tre: un modo per esaltare Pavlovic?

La scelta di Massimiliano Allegri di passare definitivamente a una difesa a tre nasce dalla necessità di garantire maggiore solidità difensiva, che nelle scorse stagioni è sempre stata il tallone d’Achille dei rossoneri. Da questa soluzione tattica potrebbe trarre beneficio soprattutto un difensore estremamente aggressivo come Strahinja Pavlovic , ma non solo. Infatti, anche Fikayo Tomori e il nuovo arrivato David Odugu potrebbero trarne beneficio ed esaltare le proprie caratteristiche.

Tutti e tre sono molto veloci e con un’indole aggressiva che li porta spesso a rompere la linea difensiva, caratteristiche che non combaciano pienamente con una difesa a quattro. In una difesa a quattro, infatti, rompere la linea difensiva significa lasciare scoperto il compagno di reparto, mentre con una difesa a tre e un centrocampo più coperto, giocatori come Pavlovic possono rendere al meglio.