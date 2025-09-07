Milan, Allegri e la difesa a tre: un modo per esaltare Pavlovic?

Milan, Pavlovic sulla strada di Chiellini: Allegri punta sulla difesa a tre—
Il difensore serbo, come mostrano i dati della partita contro la Lettonia, sembra trovarsi molto a suo agio in questo sistema. Nelle prime uscite stagionali ha mostrato segnali positivi, pur commettendo ancora qualche errore come nella passata stagione.
La mano di Allegri su Pavlovic si farà sicuramente sentire. Sarà interessante vedere se riuscirà a trasformarlo nel suo “nuovo Chiellini”. Ossia, un difensore aggressivo, capace di coprire bene negli uno contro uno e nei duelli aerei, e di migliorare le scelte in fase difensiva.
