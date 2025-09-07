Pulisic, rinnovo in stallo ma il Milan è fiducioso: ecco la strategia

Il contratto di Pulisic scade nel giugno 2027, meno di due anni, e le trattative per il rinnovo sono attualmente in stallo. Quest’inverno sembrava tutto pronto per un prolungamento fino al 2029, ma il giocatore ha chiesto tempo per valutare il progetto del club e decidere il suo futuro. Attualmente percepisce 4 milioni netti a stagione. Società e giocatore sono entrambi soddisfatti: Pulisic vuole rimanere al Milan, mentre il club è entusiasta del contributo del suo numero 11.