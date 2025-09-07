Pulisic, rinnovo in stallo ma il Milan è fiducioso: ecco la strategia

Pianeta Milan
Pulisic è decisivo al Milan, ma il rinnovo è in stallo: il club resta fiducioso e pronto a blindare il suo numero 11.
Francesco De Benedittis

Christian Pulisic, il numero 11 del Milan, da quando è arrivato è subito entrato nel cuore dei tifosi grazie a prestazioni da top player, gol e assist decisivi. Con ogni allenatore - da Pioli, passando per Fonseca e Conceição, fino ad Allegri - Pulisic ha dimostrato professionalità e continuità, risultando sempre determinante in campo.

Con Massimiliano Allegri si è confermato subito decisivo, segnando 2 gol in 3 partite contro Bari e Lecce. Nonostante il suo rendimento lo renda appetibile per molti club, il Milan vuole tenerlo stretto.

Il contratto di Pulisic scade nel giugno 2027, meno di due anni, e le trattative per il rinnovo sono attualmente in stallo. Quest’inverno sembrava tutto pronto per un prolungamento fino al 2029, ma il giocatore ha chiesto tempo per valutare il progetto del club e decidere il suo futuro. Attualmente percepisce 4 milioni netti a stagione. Società e giocatore sono entrambi soddisfatti: Pulisic vuole rimanere al Milan, mentre il club è entusiasta del contributo del suo numero 11.

Milan, Pulisic decisivo anche con Allegri: ora Tare e Furlani lavorano al rinnovo

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan non vuole arrivare all’ultimo anno di contratto senza rinnovo, per evitare situazioni complicate simili a quella di Mike Maignan. La strategia rossonera è chiara: riprendere i contatti con l’agente di Pulisic durante la prossima sosta per le nazionali, a inizio ottobre.

Allegri, 100 giorni di rivoluzione: Milan, la svolta parte dalla difesa a tre e dal nuovo Leao

Il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani restano fiduciosi di ottenere il sì del giocatore e proseguire insieme ancora per molti anni. I presupposti ci sono tutti: ora si attendono i primi passi ufficiali per blindare uno dei migliori giocatori degli ultimi anni in rossonero.

 

