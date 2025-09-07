Pulisic, rinnovo in stallo ma il Milan è fiducioso: ecco la strategia

Il contratto di Pulisic scade nel giugno 2027, meno di due anni, e le trattative per il rinnovo sono attualmente in stallo. Quest’inverno sembrava tutto pronto per un prolungamento fino al 2029, ma il giocatore ha chiesto tempo per valutare il progetto del club e decidere il suo futuro. Attualmente percepisce 4 milioni netti a stagione. Società e giocatore sono entrambi soddisfatti: Pulisic vuole rimanere al Milan, mentre il club è entusiasta del contributo del suo numero 11.
Milan, Pulisic decisivo anche con Allegri: ora Tare e Furlani lavorano al rinnovo—
Come riportato da Calciomercato.com, il Milan non vuole arrivare all’ultimo anno di contratto senza rinnovo, per evitare situazioni complicate simili a quella di Mike Maignan. La strategia rossonera è chiara: riprendere i contatti con l’agente di Pulisic durante la prossima sosta per le nazionali, a inizio ottobre.
Il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani restano fiduciosi di ottenere il sì del giocatore e proseguire insieme ancora per molti anni. I presupposti ci sono tutti: ora si attendono i primi passi ufficiali per blindare uno dei migliori giocatori degli ultimi anni in rossonero.
