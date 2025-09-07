Allegri, 100 giorni di rivoluzione: Milan, la svolta parte dalla difesa a tre e dal nuovo Leao

Sono passati cento giorni dal ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan , un lasso di tempo che ha già permesso di intravedere le basi della sua rivoluzione. Dopo una stagione deludente, la dirigenza ha affidato al tecnico livornese una rosa rinnovata, con il chiaro obiettivo di riportare i rossoneri ai vertici.

Dalla difesa a tre al nuovo Leao: i pilastri del cambiamento

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il primo, e più evidente, cambiamento imposto da Allegri è il passaggio alla difesa a tre, un modulo che il tecnico considera fondamentale per creare una squadra solida. I risultati sono ancora altalenanti, ma la direzione è chiara. Tomori, Gabbia e Pavlovic sembrano essere i tre punti fermi in difesa, con De Winter che si candida come alternativa importante. Allegri non vuole essere etichettato come "catenacciaro", ma è convinto che una difesa ermetica sia la chiave per conquistare punti preziosi.