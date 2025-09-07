L’alba rossonera di Ricci: dal primo acquisto all’ombra dei big

L'inizio dell'avventura rossonera di Samuele Ricci non è stato quello sperato. Dopo un esordio promettente in Coppa Italia, il centrocampista si è ritrovato a lottare per un posto in squadra, vedendo il suo spazio ridursi in modo sempre più drastico. Questa battuta d'arresto ha avuto ripercussioni anche in Nazionale, dove ha perso il posto che aveva conquistato sotto la gestione di Spalletti.