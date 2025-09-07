L’alba rossonera di Ricci: dal primo acquisto all’ombra dei big

A peggiorare la situazione per Ricci, anche altri due arrivi inaspettati hanno complicato il suo percorso: Jashari, un altro giocatore che Allegri vede meglio nel ruolo di mediano, e il pupillo del tecnico, Adrien Rabiot, che difficilmente finirà in panchina.
Una strada in salita—
Con il Milan escluso dalle coppe europee, non ci sarà la necessità di una vasta rotazione. Questo riduce ulteriormente le possibilità per Ricci di mettersi in mostra. Il centrocampo titolare di Allegri sembra già definito: Modric in regia, Rabiot come mezzala sinistra e uno tra Fofana e Loftus-Cheek a destra.
Nonostante l'età avanzata, Modric non potrà giocare tutte le partite, e sarà in questi momenti che Ricci dovrà farsi trovare pronto. Tuttavia, la sua avventura al Milan, iniziata con l'obiettivo di guidare la manovra, rischia di trasformarsi in una lotta costante per ritagliarsi un ruolo ai margini.
