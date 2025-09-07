PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Quotidiani sportivi, le prime pagine: “Una domenica da impazzire, si tifa Italia!”
Quotidiani sportivi, le prime pagine: “Una domenica da impazzire, si tifa Italia!”
Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 7 settembre 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con "C’è tutta l’Italia”.
L'Italia si prepara a vivere due serate epiche, con due finali che rappresentano il culmine di un lavoro lungo e pieno di sacrifici. Il giornale celebra le protagoniste della Nazionale di volley femminile, che dopo aver trionfato contro il Brasile, si preparano ad affrontare la Turchia per conquistare il titolo mondiale.
Accanto a loro, il volto di Jannik Sinner incarna la speranza di un'altra grande vittoria. Il tennista azzurro si prepara alla rivincita contro Alcaraz, in un match che vale molto più di una partita: la conferma del suo ruolo di numero uno al mondo.
