Saelemaekers-Milan, un matrimonio che funziona: il belga si prende la fiducia di Allegri

Il Milan ha trovato in Saelemaekers un giocatore versatile, capace di ricoprire più ruoli e di adattarsi alle esigenze: il jolly di Allegri
Alessia Scataglini

Il Milan ha trovato in Alexis Saelemaekers un giocatore versatile, capace di ricoprire più ruoli e di adattarsi alle esigenze di un centrocampo in continua evoluzione. Come riferito dal Corriere dello Sport, il belga, reduce da una stagione positiva a Bologna, è tornato al Milan con la voglia di dimostrare il suo valore e di conquistarsi un posto da titolare.

Nelle ultime due partite, Allegri ha testato Saelemaekers in due posizioni diverse: esterno destro contro la Cremonese e trequartista a Lecce. Nonostante l'assenza di Leao, il belga è riuscito a rendersi utile, confermando di essere un giocatore "jolly" su cui poter contare.

Il ritorno di Saelemaekers: un "tuttofare" per il Milan

La sua crescita non è passata inosservata, e il giocatore è tornato stabilmente nel giro della nazionale belga, impegnata questa sera contro il Kazakistan nelle qualificazioni per il Mondiale. A 26 anni, Saelemaekers è pronto a giocarsi le sue carte, con l'obiettivo di raggiungere quota 200 presenze in Serie A e di partecipare finalmente alla Coppa del Mondo.

Le altre nazionali

Anche altri giocatori del Milan sono stati impegnati con le rispettive nazionali. Pavlovic ha giocato titolare nella vittoria della Serbia contro la Lettonia, mentre Loftus-Cheek è rimasto in panchina nella sfida tra Inghilterra e Andorra. Il centrocampista inglese, tornato in nazionale dopo sette anni, dovrà aspettare per scendere in campo, dopo aver contribuito alla prima vittoria in campionato del Milan con un gol contro il Lecce.

