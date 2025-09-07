Saelemaekers-Milan, un matrimonio che funziona: il belga si prende la fiducia di Allegri

Il ritorno di Saelemaekers: un "tuttofare" per il Milan

La sua crescita non è passata inosservata, e il giocatore è tornato stabilmente nel giro della nazionale belga, impegnata questa sera contro il Kazakistan nelle qualificazioni per il Mondiale. A 26 anni, Saelemaekers è pronto a giocarsi le sue carte, con l'obiettivo di raggiungere quota 200 presenze in Serie A e di partecipare finalmente alla Coppa del Mondo.