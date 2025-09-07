Saelemaekers-Milan, un matrimonio che funziona: il belga si prende la fiducia di Allegri

Il ritorno di Saelemaekers: un "tuttofare" per il Milan—
La sua crescita non è passata inosservata, e il giocatore è tornato stabilmente nel giro della nazionale belga, impegnata questa sera contro il Kazakistan nelle qualificazioni per il Mondiale. A 26 anni, Saelemaekers è pronto a giocarsi le sue carte, con l'obiettivo di raggiungere quota 200 presenze in Serie A e di partecipare finalmente alla Coppa del Mondo.
Le altre nazionali—
Anche altri giocatori del Milan sono stati impegnati con le rispettive nazionali. Pavlovic ha giocato titolare nella vittoria della Serbia contro la Lettonia, mentre Loftus-Cheek è rimasto in panchina nella sfida tra Inghilterra e Andorra. Il centrocampista inglese, tornato in nazionale dopo sette anni, dovrà aspettare per scendere in campo, dopo aver contribuito alla prima vittoria in campionato del Milan con un gol contro il Lecce.
