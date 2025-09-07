Mercato Milan: tra acquisti a sorpresa e cessioni, tutti i nomi del futuro rossonero

Oggi, domenica 07 settembre 2025, siti online e quotidiani, sportivi e non, hanno dato ampio spazio al Milan. Dopo aver vinto 2-0 grazie ai gol di Loftus-Cheek e Christian Pulisic contro il Lecce, i riflettori sono tutti puntati sulla nazionale. Vediamo le principali notizie pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA