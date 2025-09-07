Pianeta Milan
Milan, Gimenez fatica anche con la nazionale? Ecco la sua prestazione

Milan, Gimenez fatica anche in nazionale: ecco come è andata la prestazione dell’attaccante rossonero nell’amichevole Messico-Giappone.
Francesco De Benedittis

Nella giornata di oggi, 7 settembre, alle 4 di mattina (ora italiana), è andata in scena la partita amichevole tra le nazionali di Messico e Giappone. Tra i convocati del Messico figurava anche il numero 7, Santiago Gimenez, il quale al Milan non sta attraversando un periodo facile. Probabilmente il riflesso di questa situazione incide anche sulle sue prestazioni in campo.

Infatti, nella partita di ieri, conclusasi 0-0, l’attaccante del Milan è partito dalla panchina per poi subentrare al 61’ al posto di Raúl Jimenez, attaccante del Fulham. Nei 29 minuti a disposizione, Gimenez non è riuscito a incidere, anzi ha faticato parecchio. Come mostrano i dati, ha toccato pochissimi palloni. Ecco alcune sue statistiche:

  • Palloni toccati: 6

  • Tiri: 0

  • Passaggi riusciti: 3 su 4 (75%)

  • Duelli a terra vinti: 0 su 2 (0%)

  • Duelli aerei vinti: 1 su 3 (33%)

  • Dribbling tentati: 0

  • Passaggi lunghi: 0

  • Possessi persi: 3

    • Numeri deludenti, anche considerando il poco tempo a disposizione.

    Milan, Gimenez dalla panchina anche in nazionale: cosa gli sta succedendo?

    —  

    Ma come mai questa involuzione di Gimenez? Le qualità ci sono, ma probabilmente si tratta di un blocco mentale dovuto al momento difficile. Al Milan è passato dall’essere l’attaccante titolare indiscusso all’essere pubblicamente messo sul mercato da Tare. In nazionale, invece, patisce le scelte del ct messicano Javier Aguirre, che gli preferisce Jimenez.

    Dunque, per il messicano serve una reazione di forza, con la quale dovrà togliersi di dosso le tante voci riguardanti il suo futuro e mettere in chiaro le proprie qualità. Per farlo, però, serviranno prestazioni ben diverse da questa, ricordando comunque che si tratta di una semplice amichevole!

