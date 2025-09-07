Milan, Gimenez fatica anche con la nazionale? Ecco la sua prestazione

Numeri deludenti, anche considerando il poco tempo a disposizione.
Milan, Gimenez dalla panchina anche in nazionale: cosa gli sta succedendo?—
Ma come mai questa involuzione di Gimenez? Le qualità ci sono, ma probabilmente si tratta di un blocco mentale dovuto al momento difficile. Al Milan è passato dall’essere l’attaccante titolare indiscusso all’essere pubblicamente messo sul mercato da Tare. In nazionale, invece, patisce le scelte del ct messicano Javier Aguirre, che gli preferisce Jimenez.
Dunque, per il messicano serve una reazione di forza, con la quale dovrà togliersi di dosso le tante voci riguardanti il suo futuro e mettere in chiaro le proprie qualità. Per farlo, però, serviranno prestazioni ben diverse da questa, ricordando comunque che si tratta di una semplice amichevole!
