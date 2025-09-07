Milan, Gimenez fatica anche con la nazionale? Ecco la sua prestazione

Nella giornata di oggi, 7 settembre, alle 4 di mattina (ora italiana), è andata in scena la partita amichevole tra le nazionali di Messico e Giappone. Tra i convocati del Messico figurava anche il numero 7, Santiago Gimenez , il quale al Milan non sta attraversando un periodo facile. Probabilmente il riflesso di questa situazione incide anche sulle sue prestazioni in campo.

Infatti, nella partita di ieri, conclusasi 0-0, l’attaccante del Milan è partito dalla panchina per poi subentrare al 61’ al posto di Raúl Jimenez, attaccante del Fulham. Nei 29 minuti a disposizione, Gimenez non è riuscito a incidere, anzi ha faticato parecchio. Come mostrano i dati, ha toccato pochissimi palloni. Ecco alcune sue statistiche: