Milan, Pulisic non incide con la nazionale: ecco la sua prestazione

Tuttavia, come dimostrano i dati, non è riuscito a incidere tanto quanto fa con la maglia del Milan, con il quale in questo inizio di stagione ha già messo a referto 2 gol in 3 partite. Ecco un focus sulla sua prestazione contro la Corea del Sud:
Pulisic in nazionale: buona prestazione, ma poco incisivo—
Numeri che evidenziano una prestazione tutto sommato buona ma poco incisiva: tanti palloni persi e nessun tiro in porta. Ottimi invece i dati sui passaggi, in particolare quelli chiave.
LEGGI ANCHE: Allegri, 100 giorni di rivoluzione: Milan, la svolta parte dalla difesa a tre e dal nuovo Leao
In sintesi, per l’attaccante americano si è trattato di una buona prestazione, che però non è riuscita a evitare la sconfitta degli Stati Uniti. Con il Milan, Pulisic saprà sicuramente essere più decisivo, anche grazie al maggior tasso tecnico dei compagni, che sapranno sfruttare meglio i suoi passaggi chiave.
© RIPRODUZIONE RISERVATA