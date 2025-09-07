Milan, Pulisic non incide con la nazionale: ecco la sua prestazione

Nella giornata di ieri, 6 settembre 2025, alle ore 23:30 italiane, si è giocata la partita amichevole tra Stati Uniti e Corea del Sud. Per gli americani non è stata una partita semplice: sono stati sconfitti per 0-2, decisive le reti dell’ex Spurs Heung-min Son e dell’esterno del Mainz Jae-sung Lee.