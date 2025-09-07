Pianeta Milan
Milan, Pulisic non incide con la nazionale: ecco la sua prestazione

“Milan, Pulisic in nazionale: buona prestazione non basta a evitare la sconfitta degli USA contro la Corea del Sud. La sua prestazione.
Francesco De Benedittis

Nella giornata di ieri, 6 settembre 2025, alle ore 23:30 italiane, si è giocata la partita amichevole tra Stati Uniti e Corea del Sud. Per gli americani non è stata una partita semplice: sono stati sconfitti per 0-2, decisive le reti dell’ex Spurs Heung-min Son e dell’esterno del Mainz Jae-sung Lee.

Nella formazione titolare c’era anche l’attaccante del Milan Christian Pulisic, il quale ha giocato tutti i 90 minuti a disposizione. Il fantasista rossonero, nonostante la sconfitta, ha offerto una buona prestazione, tanto da essere considerato il migliore in campo per la sua squadra.

Tuttavia, come dimostrano i dati, non è riuscito a incidere tanto quanto fa con la maglia del Milan, con il quale in questo inizio di stagione ha già messo a referto 2 gol in 3 partite. Ecco un focus sulla sua prestazione contro la Corea del Sud:

  • Tocchi: 6

  • Passaggi riusciti: 41 su 52 (79%)

  • Passaggi chiave: 3

  • Cross precisi: 0 su 5

  • Passaggi lunghi precisi: 0 su 1

  • Tiri in porta: 0

  • Tiri fuori porta: 3

  • Tiro bloccato: 1

  • Dribbling riusciti: 1 su 5

  • Duelli a terra vinti: 3 su 5

  • Possessi persi: 25

  • Falli subiti: 2

    • Pulisic in nazionale: buona prestazione, ma poco incisivo

    —  

    Numeri che evidenziano una prestazione tutto sommato buona ma poco incisiva: tanti palloni persi e nessun tiro in porta. Ottimi invece i dati sui passaggi, in particolare quelli chiave.

    In sintesi, per l’attaccante americano si è trattato di una buona prestazione, che però non è riuscita a evitare la sconfitta degli Stati Uniti. Con il Milan, Pulisic saprà sicuramente essere più decisivo, anche grazie al maggior tasso tecnico dei compagni, che sapranno sfruttare meglio i suoi passaggi chiave.

