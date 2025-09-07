Milan, ecco la lista dei 25: tra rivoluzione e incognite

A centrocampo, il reparto più rinnovato, spiccano i nomi dei big Modric, Rabiot, Loftus-Cheek e Fofana, ma anche gli acquisti a lungo termine come Ricci e Jashari. L'attacco si presenta altrettanto forte, con Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Nkunku e Saelemaekers.

I criteri e le scelte — La lista segue precisi criteri. Sono stati inseriti 14 stranieri su un massimo di 17 disponibili. A sorpresa, il Milan ha incluso solo tre giocatori provenienti dal vivaio italiano (Terracciano, Ricci e De Winter) e un solo giocatore cresciuto nel proprio settore giovanile, Gabbia.

Ci sono poi i calciatori Under 22, che non rientrano nel conteggio e possono essere usati senza limiti. Tra questi, oltre ai già citati Torriani, Bartesaghi, Odogu, Athekame e Balentien, compare anche Adli, che però sembra essere fuori dal progetto tecnico e non è stato registrato in lista.

Le scelte fatte indicano una direzione chiara: puntare su giocatori di esperienza internazionale e su giovani di talento. Il Milan ha ora sei mesi per sfruttare al meglio questa rosa e raggiungere gli obiettivi stagionali.