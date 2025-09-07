Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, ecco la lista dei 25: tra rivoluzione e incognite

ULTIME MILAN NEWS

Milan, ecco la lista dei 25: tra rivoluzione e incognite

Milan, Carraro: 'Allegri è un bravo allenatore, Tare ci sa fare'
Il Milan ha completato la sua rivoluzione consegnando alla Lega Serie A la lista dei 25 giocatori che utilizzerà in campionato
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan ha completato la sua rivoluzione estiva e, con la chiusura del calciomercato, ha consegnato alla Lega Serie A la lista dei 25 giocatori che utilizzerà in campionato. Questa lista, non modificabile fino a gennaio se non per casi eccezionali, offre una chiara visione delle scelte tecniche e strategiche della società rossonera.

Una rosa rivoluzionata: ecco la lista dei 25 del Milan

—  

La lista riflette il profondo cambiamento della squadra. In porta, oltre a Maignan, ci sono i giovani Pietro Terracciano e Torriani. La difesa vede la conferma di pilastri come Tomori e Gabbia, affiancati da nuovi arrivi come De Winter, Pavlovic ed Estupinan, e dai giovani Odogu, Athekame e Bartesaghi.

LEGGI ANCHE

A centrocampo, il reparto più rinnovato, spiccano i nomi dei big Modric, Rabiot, Loftus-Cheek e Fofana, ma anche gli acquisti a lungo termine come Ricci e Jashari. L'attacco si presenta altrettanto forte, con Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Nkunku e Saelemaekers.

I criteri e le scelte

—  

La lista segue precisi criteri. Sono stati inseriti 14 stranieri su un massimo di 17 disponibili. A sorpresa, il Milan ha incluso solo tre giocatori provenienti dal vivaio italiano (Terracciano, Ricci e De Winter) e un solo giocatore cresciuto nel proprio settore giovanile, Gabbia.

Ci sono poi i calciatori Under 22, che non rientrano nel conteggio e possono essere usati senza limiti. Tra questi, oltre ai già citati Torriani, Bartesaghi, Odogu, Athekame e Balentien, compare anche Adli, che però sembra essere fuori dal progetto tecnico e non è stato registrato in lista.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan: i rossoneri hanno già scelto il nome in difesa!

Le scelte fatte indicano una direzione chiara: puntare su giocatori di esperienza internazionale e su giovani di talento. Il Milan ha ora sei mesi per sfruttare al meglio questa rosa e raggiungere gli obiettivi stagionali.

Leggi anche
La Serie A incassa: l’analisi del mercato in uscita, con Napoli e Milan protagonisti
Milan, nuova hospitality a San Siro: partnership con Vicook

© RIPRODUZIONE RISERVATA