Milan, nuova hospitality a San Siro: partnership con Vicook

Il Milan annuncia Vicook come partner di Club 1899 a San Siro: eccellenza culinaria e hospitality premium per i tifosi rossoneri.
Francesco De Benedittis

(fonte: acmilan.com)

AC Milan è lieto di annunciare la partnership con Vicook, parte della prestigiosa Famiglia Cerea - celebre per il ristorante Da Vittorio - che, a partire dalla stagione 2025/26, sarà il nuovo partner di Club 1899 Premium Hospitality a San Siro.

Grazie alla sua eccellenza culinaria e alla capacità di innovare, Vicook porterà a San Siro un concept esclusivo di food & beverage, studiato appositamente per Club 1899, con l'obiettivo di trasformare ogni giornata di gara in un'esperienza indimenticabile. Gli spazi hospitality offriranno proposte su misura, tra cui:

  • Menù degustazione e opzioni à la carte create ad hoc

  • Stazioni tematiche interattive

  • Live show cooking e intrattenimento culinario

    • Questa collaborazione segna un passo importante nell'evoluzione di Club 1899, che si conferma punto di riferimento assoluto per le esperienze premium nel calcio: un luogo dove lo sport di livello mondiale incontra l'alta gastronomia, rendendo ogni matchday unico e memorabile.

    LEGGI ANCHE: Allegri e l'imbarazzo della scelta: chi gioca a centrocampo nel nuovo Milan?>>>

    Un ringraziamento speciale va ad Air Food per la professionalità e la dedizione dimostrate negli anni al servizio della community rossonera. Insieme a Vicook, siamo pronti a definire un nuovo standard di eccellenza per l'hospitality nel mondo del calcio.

