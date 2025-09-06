Milan, nuova hospitality a San Siro: partnership con Vicook

Questa collaborazione segna un passo importante nell'evoluzione di Club 1899, che si conferma punto di riferimento assoluto per le esperienze premium nel calcio: un luogo dove lo sport di livello mondiale incontra l'alta gastronomia, rendendo ogni matchday unico e memorabile.
Un ringraziamento speciale va ad Air Food per la professionalità e la dedizione dimostrate negli anni al servizio della community rossonera. Insieme a Vicook, siamo pronti a definire un nuovo standard di eccellenza per l'hospitality nel mondo del calcio.
