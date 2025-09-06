Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, ecco la top 5 degli acquisti più ‘anziani’ di questo calciomercato

ULTIME MILAN NEWS

Milan, ecco la top 5 degli acquisti più ‘anziani’ di questo calciomercato

Milan, ecco la top 5 degli acquisti più 'anziani' di questo calciomercato
Serie A 2025/26: ecco la top 5 degli acquisti più 'anziani' di questa sessione di mercato. Presente anche un giocatore del Milan.
Francesco De Benedittis

L’Italia viene considerata da molti un paese per vecchi, e anche la Serie A viene spesso definita un campionato “per vecchi”. Naturalmente si tratta di uno stereotipo, seppur con un fondo di verità: soprattutto in questa sessione di calciomercato, conclusasi da meno di una settimana, sono arrivati numerosi giocatori di grande esperienza.

Top 5 acquisti più anziani: ecco la classifica

—  

Ecco dunque una breve classifica dei 5 calciatori più anziani arrivati in questa finestra di mercato:

  • 5° posto: Nemanja Matic, Sassuolo,  e Juan Cuadrado, Pisa (37 anni).

  • 4° posto: Jamie Vardy, Cremonese (38 anni).

  • 3° posto: Edin Dzeko, Fiorentina (39 anni).

  • 2° posto: Luka Modric, Milan (39 anni).

  • 1° posto: Raul Albiol, Pisa (40 anni).

    • LEGGI ANCHE: Allegri e l'imbarazzo della scelta: chi gioca a centrocampo nel nuovo Milan?>>>

    Dunque, ecco una breve classifica che vede presenti tante glorie del passato, tra cui anche Modric del Milan. Nonostante l’età, questi campioni continuano a regalare prestazioni solide e grande sicurezza in campo. Forse meno incisivi dal punto di vista fisico, ma la loro presenza rimane fondamentale negli spogliatoi e per la crescita dei giovani.

    Leggi anche
    Milan, Allegri e il rebus centrocampo: l’arrivo di Rabiot sconvolge le gerarchie
    Milan, Modric vince con la sua Croazia contro le Fær Øer

    © RIPRODUZIONE RISERVATA