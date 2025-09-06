L’Italia viene considerata da molti un paese per vecchi, e anche la Serie A viene spesso definita un campionato “per vecchi”. Naturalmente si tratta di uno stereotipo, seppur con un fondo di verità: soprattutto in questa sessione di calciomercato, conclusasi da meno di una settimana, sono arrivati numerosi giocatori di grande esperienza.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, ecco la top 5 degli acquisti più ‘anziani’ di questo calciomercato
ULTIME MILAN NEWS
Milan, ecco la top 5 degli acquisti più ‘anziani’ di questo calciomercato
Serie A 2025/26: ecco la top 5 degli acquisti più 'anziani' di questa sessione di mercato. Presente anche un giocatore del Milan.
Top 5 acquisti più anziani: ecco la classifica—
Ecco dunque una breve classifica dei 5 calciatori più anziani arrivati in questa finestra di mercato:
Dunque, ecco una breve classifica che vede presenti tante glorie del passato, tra cui anche Modric del Milan. Nonostante l’età, questi campioni continuano a regalare prestazioni solide e grande sicurezza in campo. Forse meno incisivi dal punto di vista fisico, ma la loro presenza rimane fondamentale negli spogliatoi e per la crescita dei giovani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA