Milan, Modric vince con la sua Croazia contro le Fær Øer

Fa strano dirlo ma è tutto vero. Modric ha scelto di realizzare un sogno che aveva fin da bambino: giocare per i colori rossoneri. Il croato lo sta facendo e anche ad alti livelli. Nelle prime due giornate di campionato è sempre partito dal primo minuto. La sensazione è che Allegri gli voglia dare le chiavi del centrocampo del Milan. Luka, con la sua immensa classe e con la sua personalità, le sta prendendo. Come ha dichiarato lui stesso, vuole riportare in alto il Milan.