NAZIONALI

Milan, Modric vince con la sua Croazia contro le Fær Øer

Il nuovo centrocampista del Milan Luka Modric ha vinto ieri sera con la sua Croazia contro le Fær Øer, subentrando al 65' minuto
Luka Modric è un campione assoluto e un grandissimo professionista. Lo sta dimostrando a quasi 40 anni con una scelta impopolare: trasferirsi al Milan - per competere ancora ai massimi livelli - nonostante l'età. E continua a dimostrarlo con la sua Nazionale, la Croazia. Luka vuole arrivare in forma al suo ultimo Mondiale, che giocherà quest'estate se la Croazia riuscirà a qualificarsi. Oggi un piccolo tassello è stato messo: vittoria per 0-1 contro le Fær Øer nel match del gruppo L valevole per le qualificazioni.

La Croazia vince con Modric in campo

Luka Modric non è partito titolare. Il campione ex Real Madrid è subentrato nella ripresa. Al 65' minuto: fuori Baturina (del Como), dentro un altro giocatore dell'attuale Serie A, Modric.

Fa strano dirlo ma è tutto vero. Modric ha scelto di realizzare un sogno che aveva fin da bambino: giocare per i colori rossoneri. Il croato lo sta facendo e anche ad alti livelli. Nelle prime due giornate di campionato è sempre partito dal primo minuto. La sensazione è che Allegri gli voglia dare le chiavi del centrocampo del Milan. Luka, con la sua immensa classe e con la sua personalità, le sta prendendo. Come ha dichiarato lui stesso, vuole riportare in alto il Milan.

