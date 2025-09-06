Nicolodi: 'Milan, Nkunku era tra i migliori al mondo. Con Leao ...' | ESCLUSIVA

Per tutti questi temi, e altro, abbiamo sentito Pietro Nicolodi, giornalista sportivo e voce più famosa ed apprezzata del campionato tedesco per 'Sky Sport'. "Su Odogu sospendo il giudizio - ci ha detto Nicolodi - ha giocato talmente poco in Bundesliga che è impossibile esprimere un parere dal di fuori. Se lo ha comprato, però, il Milan, investendo così come fece con Malick Thiaw dallo Schalke 04 tre anni fa, evidentemente vi avrà visto del buon potenziale".

"Nkunku a Lipsia faceva di tutto: una forza della natura" — Su Nkunku, invece, Nicolodi ha evidenziato come i tifosi rossoneri potrebbero avere tanti motivi per sorridere. "Se sta in piedi, è un giocatore spaziale. A Lipsia, prima di farsi male in allenamento con la Nazionale, era devastante. In quel momento lì era uno dei migliori al mondo, era fortissimo. Poi, primo allenamento con la Francia prima dei Mondiali in Qatar, si è fatto male e da lì è iniziato un po' il calvario. Con il RB Lipsia faceva di tutto in attacco, a seconda di ciò di cui c'era bisogno. Giocava come trequartista, seconda punta, dribblava, tirava. Ha fatto anche la prima punta. Era mostruoso, trovava la porta con facilità spaventosa. Era già un giocatore intelligente, che faceva molti assist per i compagni. Poi vi ha aggiunto anche il gol: una forza della natura".

"Aspettiamo di vedere le condizioni fisiche, ma ..." — Il Milan lo ha preso, di fatto, come 'numero 9', seppur diverso dal classico centravanti di peso richiesto dal tecnico Massimiliano Allegri. Potrebbe giocare, con Christian Pulisic e Rafael Leão, nel 3-4-3, oppure con uno dei due nel 3-5-2. Da prima punta, in questi sistemi di gioco, come potrebbe andare? "Ci può stare - l'opinione di Nicolodi - anche se lui preferisce sicuramente partire da fuori. Ma con uno come Leão dovrebbe divertirsi abbastanza (ci ha sottolineato, sorridendo, il giornalista di 'Sky Sport'). Scambiando da lontano, in velocità, potrebbero fare davvero male. Certo, aspettiamo di verificarne le condizioni fisiche. Ma se sta bene ...".

"Boniface? Altro giocatore potenzialmente devastante. Nel Milan ..." — Nkunku è arrivato in rossonero, come detto, anche per il fallimento della trattativa Boniface. Che ruolo avrebbe potuto giocare nel Milan di Allegri? "Altro giocatore potenzialmente devastante - il giudizio di Nicolodi -: quando butta il pallone in avanti e parte è abbastanza difficile fermarlo. Fuori dal campo, però, vale la stessa cosa: avrà battuto tutti i record di velocità sulle autostrade della Ruhr (ride, n.d.r.). Anche se si dice che non guidi lui, ma un suo amico. Ma è fortissimo. Se sta in piedi e ha voglia. Il primo anno, a Leverkusen, è stato decisivo nel girone d'andata, per lanciare la volata alla squadra di Xabi Alonso campione in Bundesliga e nella Coppa di Germania; poi è uscita fuori tutta la squadra. Tra incidenti e infortuni, però, non è riuscito a imporsi come avrebbe potuto. Nel Milan, contro le squadre che si difendono molto e che ti lasciano pochi spazi, uno come lui diciamo che non avrebbe fatto fatica a trovarli".

"Kim? Nel Milan potrebbe funzionare. A Napoli era ingiocabile" — Si è parlato, poi, dell'interesse del Milan - in particolare di mister Allegri - nei confronti di Kim Min-Jae, difensore sudcoreano che avrebbe potuto lasciare il Bayern Monaco per far ritorno in Serie A a due anni di distanza o poco più dallo Scudetto vinto con il Napoli di Luciano Spalletti nel 2023. Operazione possibile per gennaio 2026? "Non lo so, perché nel Bayern ha davanti Jonathan Tah e se l'allenatore non sviene prima o poi si accorgerà che Kim è cento volte più forte di Tah. Trovo che sia una follia che non giochi. Vero, da quando è al Bayern il sudcoreano non ha giocato in maniera spaziale così come aveva fatto a Napoli, dove sembrava ingiocabile. Può darsi che, se ci fossero le condizioni per un suo arrivo al Milan a gennaio, in rossonero come perno della difesa di Allegri possa funzionare".

Consigli per gli acquisti: "Stiller vede calcio" — Abbiamo poi chiesto a Nicolodi, da anni grande esperto di calcio tedesco, di farci qualche nome di giocatore 'da Milan', magari meno reclamizzato sul mercato, ma che potrebbe diventare protagonista in rossonero. "Qualcosina in giro c'è ancora, anche se non è rimasto tantissimo - ci ha spiegato -. La Premier League ha depredato totalmente le squadre tedesche. E non comprano più soltanto i giocatori forti, ormai comprano di tutto. Guardate Nick Woltemade, passato dallo Stoccarda al Newcastle per 85 milioni di euro: ha fatto un'ultima stagione, con il VfB, veramente ottima, ma prima aveva realizzato appena 2 gol in 4 anni di Bundesliga con il Werder Brema!". Sempre a Stoccarda, però, Nicolodi ha ricordato come si trovi - ancora - un gran bel giocatore: "Angelo Stiller, non è neanche più giovanissimo (classe 2001, n.d.r.), ma è uno che vede calcio".

Atobolu post Maignan? "Sui rigori spaventoso. Ma non mi convince" — E sul quale, probabilmente, varrebbe la pena investire. Anche se, ad onor del vero, il Milan in quel ruolo lì è già coperto con Samuele Ricci, un certo Luka Modrić e Ardon Jashari, per il quale i rossoneri hanno speso ben 36 milioni di euro più bonus quest'estate. La chiosa della nostra chiacchierata con Nicolodi, però, abbiamo voluto dedicarla al possibile erede di Mike Maignan, in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2026, giacché si è detto e scritto di un Diavolo interessato a Noah Atubolu, classe 2002, portiere del Friburgo. "Sui calci di rigore è spaventoso, per segnare contro di lui devi inventarti tiri impossibili. Ha statistiche assurde, un anno ne ha parati 6 su 7. Ma - ha terminato Nicolodi - è troppo discontinuo: anche se è il portiere della Germania Under 21, non mi convince: non è 'il mio portiere'".