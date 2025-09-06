La Francia vince 2-0 contro l'Ucraina, un passo importante verso la qualificazione ai prossimi Mondiali. Nel successo firmato da Mbappé e Dembélé, c'è stato anche spazio per Adrien Rabiot, neo acquisto del Milan. Il centrocampista è entrato in campo al 76° minuto.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Rabiot-Francia, prove di Milan: le statistiche nel match contro l’Ucraina
ULTIME MILAN NEWS
Rabiot-Francia, prove di Milan: le statistiche nel match contro l’Ucraina
La Francia vince 2-0 contro l'Ucraina, un passo importante verso i prossimi Mondiali: le statistiche di Rabiot, giocatore del Milan
Rabiot, un debutto positivo: il francese contribuisce alla vittoria della Francia—
LEGGI ANCHE: Nicolodi: "Milan, Nkunku era tra i migliori al mondo. Con Leao ..." | ESCLUSIVA>>>
In soli 14 minuti, Rabiot ha avuto modo di toccare il pallone 7 volte, completando 4 dei 6 passaggi tentati, con una percentuale di successo del 67%. Ha partecipato a due duelli, uno a terra e uno aereo, non riuscendo a vincerne nessuno. Nonostante il breve tempo di gioco e un contributo ancora limitato in termini di statistiche offensive, la sua valutazione finale di 6.4 da Sofascore è un segnale assolutamente positivo, sia per il Milan che per la Nazionale stessa. Il Milan, in attesa del suo debutto in rossonero, segue con attenzione le sue prestazioni in Nazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA