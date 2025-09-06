Pianeta Milan
Milan, Balentien si allena sui tiri da lontano: penitenza dopo ogni errore

Milan: Balentien si allena a Milanello, sotto la guida di Corradi, sui tiri dalla distanza, penitenza dopo ogni tiri fuori dalla porta.
Francesco De Benedittis

Cheveyo Balentien, giovanissimo attaccante olandese, classe 2006, arrivato in questa sessione di calciomercato dall' ADO Den Haag. Principalmente il suo acquisto era stato pensato per rinforzare il Milan Futuro di Massimo Oddo, ma ha subito colpito Massimiliano Allegri, tanto da esordire già contro il Lecce al minuto 87, vista l’emergenza in attacco.

Balentien a lavoro sui tiri

Durante la sosta per le nazionali, il ragazzo è rimasto a Milanello. Come mostrato dai canali social ufficiali del Milan, in un video postato su Instagram è impegnato in esercizi per migliorare il tiro dalla distanza. Non si tratta di una sessione normale: ad ogni errore, Balentien deve eseguire 10 piegamenti, sotto gli occhi di un attento e precisissimo Bernardo Corradi, collaboratore di Allegri, nelle vesti di personal trainer.

Per il giovane attaccante, dunque, una sessione più intensa del normale, utile non solo per migliorare i tiri, ma anche per mettere su un po’ di massa e avere un petto più scolpito.

