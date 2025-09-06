Lettonia-Serbia, Pavlovic un muro: le statistiche del difensore del Milan

Strahinja Pavlovic del Milan protagonista in Lettonia-Serbia: muro difensivo e grande contributo in impostazione del gioco. Le statistiche

Nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 traLettonia e Serbia, la squadra ospite ha trionfato per 0-1 grazie al gol dell’obiettivo estivo Dusan Vlahovic. Il grande protagonista, però, è stato il difensore del Milan, Strahinja Pavlovic, nominato migliore in campo.