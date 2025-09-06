Pianeta Milan
Lettonia-Serbia, Pavlovic un muro: le statistiche del difensore del Milan

Lettonia-Serbia, Pavlovic un muro: le statistiche del difensore del Milan
Strahinja Pavlovic del Milan protagonista in Lettonia-Serbia: muro difensivo e grande contributo in impostazione del gioco. Le statistiche
Francesco De Benedittis

Nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 traLettonia e Serbia, la squadra ospite ha trionfato per 0-1 grazie al gol dell’obiettivo estivo Dusan Vlahovic. Il grande protagonista, però, è stato il difensore del Milan, Strahinja Pavlovic, nominato migliore in campo.

Le statistiche mostrano un difensore praticamente insuperabile. Secondo i dati ripresi dal profilo X “Milan Posts”, nei 90 minuti giocati come braccetto destro Pavlovic ha totalizzato:

  • 4 spazzate

  • 2 tiri bloccati

  • 1 intercetto

  • 2 contrasti

  • 0 dribbling subiti

  • 5 duelli a terra vinti su 6 totali

  • 1 duello aereo vinto su 1 totale

  • 8 possessi persi

  • 0 falli

  • 103 tocchi

  • 73 passaggi su 77 (95%)

  • 2 passaggi chiave

  • 1 cross su 2 (50%)

  • 1 lancio lungo su 2 (50%)

  • 1 tiro in porta effettuato, 0 tiri fuori bersaglio

  • 3 dribbling riusciti su 4 (75%)

    • Milan, che Pavlovic in nazionale

    —  

    Analizzando la heat map, Pavlovic ha giocato quasi come un’ala sinistra. I numeri dimostrano che, oltre a essere stato praticamente un muro in fase difensiva, è stato fondamentale anche in fase di impostazione. Numerosi tocchi, ottima precisione nei passaggi e nei lanci sottolineano il suo contributo alla costruzione del gioco.

    Vedremo come Massimiliano Allegri continuerà a impiegarlo nel corso della stagione e quanto potrà migliorare ulteriormente il giovane centrale serbo.

