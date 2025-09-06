Pianeta Milan
Lettonia-Serbia, Pavlovic titolare insieme all’ex Milan Jovic

Il difensore del Milan Pavlovic titolare con la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: conferma il suo ruolo chiave anche in nazionale.
Francesco De Benedittis

È in corso il match tra Lettonia e Serbia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Nella formazione titolare scelta da Stojkovic figura anche il difensore del Milan, Strahinja Pavlovic, schierato nel ruolo di braccetto sinistro nel 3-5-2, lo stesso che interpreta abitualmente in rossonero.

Accanto a lui, tra i titolari, anche l’ex milanista Luka Jovic e Dusan Vlahovic. Il grande obiettivo di mercato estivo del Milan, è stato  autore del gol del momentaneo vantaggio.

Sulla carta, per la nazionale serba si prospetta una sfida abbordabile, ma il risultato resta tutt’altro che scontato. Prima della gara, la Serbia si trovava al secondo posto nel girone con 4 punti in 2 partite, mentre l’Estonia aveva totalizzato lo stesso bottino ma in 3 gare.

Dal suo esordio in nazionale nel 2020, Pavlovic ha collezionato 38 presenze e 4 gol tra tutte le competizioni, confermandosi un elemento fondamentale della retroguardia serba.

