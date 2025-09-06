Lettonia-Serbia, Pavlovic titolare insieme all’ex Milan Jovic

Milan, i numeri di Pavlovic in nazionale—
Sulla carta, per la nazionale serba si prospetta una sfida abbordabile, ma il risultato resta tutt’altro che scontato. Prima della gara, la Serbia si trovava al secondo posto nel girone con 4 punti in 2 partite, mentre l’Estonia aveva totalizzato lo stesso bottino ma in 3 gare.
Dal suo esordio in nazionale nel 2020, Pavlovic ha collezionato 38 presenze e 4 gol tra tutte le competizioni, confermandosi un elemento fondamentale della retroguardia serba.
