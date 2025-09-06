Borghi: “Il Milan di Allegri con la difesa a 4? Lo vedremo pochissimo”

Stefano Borghi - giornalista e telecronista di Sky Sport - è intervenuto a 'L'ascia raddoppia', programma del giovedì sera di Cronache di Spogliatoio. Tra i tantissimi temi trattati, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri. In particolare, si è soffermato sul possibile sistema di gioco di riferimento della squadra e sul suo modo di difendere. Di seguito, si riportano le sue parole.