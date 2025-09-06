Borghi: “Il Milan di Allegri con la difesa a 4? Lo vedremo pochissimo”

Stefano Borghi, telecronista di Sky Sport, ha parlato del Milan di Allegri a 'L'ascia raddoppia', trasmissione di Cronache di Spogliatoio
Stefano Borghi - giornalista e telecronista di Sky Sport - è intervenuto a 'L'ascia raddoppia', programma del giovedì sera di Cronache di Spogliatoio. Tra i tantissimi temi trattati, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri. In particolare, si è soffermato sul possibile sistema di gioco di riferimento della squadra e sul suo modo di difendere. Di seguito, si riportano le sue parole.
Borghi sul sistema di gioco del Milan
—
"Si parla di Rabiot, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Leao, Pulisic. Un portiere gioca, no? Quindi ne rimangono quattro. Il Milan con la difesa a 4? Secondo me lo vedremo pochissimo. Se dovessimo vederlo, chi sono i 4 centrali che sostengono la squadra senza uno che corra all'indietro? Non ce li ha neanche Allegri. Io credo che il Milan partirà dal concetto abbastanza dogmatico di una difesa a 3".