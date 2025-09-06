Il “caso” esuberi: il Milan cerca una soluzione per Adli e Origi

Le vie del mercato sono infinite, ma la lista degli 'esuberi' del Milan si sta riducendo sempre di più: dopo Bennacer, sotto Origi e Adli

Alessia Scataglini 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 15:07)

Le vie del mercato sono infinite, ma la lista degli 'esuberi' del Milan si sta riducendo sempre di più. Dopo la cessione di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria, l'attenzione del club si sposta su altri due giocatori da piazzare: Yacine Adli e Divock Origi. Entrambi non rientrano nei piani di Massimiliano Allegri e si stanno allenando con il Milan Futuro in Serie D, lontani dalla prima squadra.