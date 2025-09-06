Il “caso” esuberi: il Milan cerca una soluzione per Adli e Origi

Il "caso" Origi: ingaggio pesante e muro contro il club—
Se per Adli è prossimo a lasciare, la situazione di Divock Origi è ben più complessa. L'attaccante belga, con un ingaggio pesantissimo da ben 4 milioni di euro netti, ha inizialmente dato la sua disponibilità a una risoluzione consensuale, che avrebbe permesso al Milan di liberarsi di un peso economico notevole. Ma, secondo Tuttosport, il giocatore ha fatto un passo indietro. Origi ha messo un freno alla trattativa, apparentemente perché non vuole rinunciare all'ingaggio che gli spetta fino alla scadenza del suo contratto, fissata al 30 giugno 2026.
Entrambi i giocatori, se dovessero rimanere, scadranno tra meno di un anno, il che porterebbe il Milan a perderli a parametro zero. L'ultima fase di calciomercato sarà decisiva per il loro futuro.
