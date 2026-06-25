Giornata ricca di sviluppi all'interno di Casa Milan, con la dirigenza che è al lavoro per costruire la 'nuova rosa' da mettere a disposizione di Ruben Amorim. Nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile addio di Santiago Gimenez, diretto verso il Portogallo: ma quanto c'è di vero? Nel frattempo, però potrebbe complicarsi la pista che porta a Morten Hjulmand, con l'inserimento di una big della Premier League. Novità in arrivo anche dalla Germania, con i rossoneri che starebbero puntando nuovamente Daichi Kamada. Spazio, però, anche all'attacco con la dichiarazioni di Fabrizio Romano.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Calciomercato Milan, Gimenez al Porto? La verità

Si complica Hjulmand?

Nelle ultime ore si è parlato moltissimo di un possibile trasferimento di, bomber del Milan, alla corte delper circa 35 milioni di euro: questa è l'indiscrezione balzata direttamente dal Messico, ma la storia è ben diversa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club di Via Aldo Rossi non ha ricevuto ancora nessun tipo di offerta ufficiale da parte del club portoghese. Il calciatore piace molto al tecnico Farioli, ma attualmente stanno effettuando solamente dei sondaggi. La possibile proposta in caso di forte interesse? Tra i 20 e i 25 milioni.Come sappiamo, ilsegue con molta attenzioneper rinforzare la propria mediana, ma sul centrocampista dello Sporting Lisbona spunta anche l'interesse di una big di Premier League: sul giovane, infatti, risulta esserci anche il

Il calciatore danese piace molto alla squadra di Maresca per le sue grandi qualità in cabina di regia, si prospetta quindi una grandissima sfida di mercato. Il danese, però, sarebbe un rinforzo prezioso per i rossoneri, andando a tappare un buco in mediana dove magari, durante il corso della stagne passata, è venuta a mancare un po' di fisicità e qualità.

Occhi su Kamada

Dopo Hjulmand, si passa ad un altro nome. Secondo la BILD, il Milan sarebbe tornato sulle tracce di, calciatore che potrebbe liberarsi a zero dala fine giugno. Il giapponese, già accostato ai rossoneri nell'estate del 2023 prima dell'addio di Paolo Maldini, arriva da un'ottima stagione con il club inglese, reduce dalla vittoria della Conference League. Ottima anche l'avventura al Mondiale: analizzando le partite, il giapponese ha segnato ben due gol.

Il calciatore rappresenterebbe una grande occasione di mercato grazie al costo nullo del cartellino. Se però analizziamo la sua carriera in Inghilterra, possiamo ben notare l'alto stipendio: quasi 6 milioni di euro.

In arrivo l'attaccante

"Posso dirlo con tranquillità: il Milan prenderà un attaccante importante. Mi aspetto che il Milan faccia un colpo importante in attacco. Questo lo firmo e lo sottoscrivo"

Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato, il Milan investirà sicuramente su un attaccante di alto livello per soddisfare le richieste del nuovo allenatore rossonero, Ruben Amorim. L'arrivo di un nuovo centravanti potrebbe aprire alla cessione di

La priorità, però, resta comunque legata al rafforzamento del reparto offensivo. Il futuro di Gimenez, infatti, dipenderà molto dal possibile arrivo di un nuovo numero nove.