Niente Porto nel futuro di Santiago Giménez, ma in tutto questo spunta una certezza per il Milan: l'arrivo di un grande attaccante, un numero 9 puro. Le voci rimbalzate dal Messico nel ultime ore, e che abbiamo già smentito precedentemente parlavano di un fortissimo interesse del club portoghese nei confronti del messicano. A far chiarezza ci ha pensato l'esperto di mercato Fabrizio Romano che, tramite il suo canale YouTube, ha voluto svelare altri retroscena.

Milan, niente porto per Gimenez. In arrivo un attaccante!

“Si è parlato molto di questa possibilità del Porto, si era parlato dell’Orlando City. In questo momento posso garantire che il Porto smentisce. Anche il presidente Villas Boas e tutte le persone coinvolte al Porto fanno sapere che non stanno trattando Santi Gimenez. Poi siamo al 25 giugno, mancano due mesi: se da qui a fine agosto arriva il Porto o qualsiasi altra squadra ve lo diremo. Ma oggi il Porto smentisce di aver fatto offerte o di aver iniziato una trattativa per Santi Gimenez.

Nonostante i rumors provenienti da oltreoceano, in questo momento non c'è nessuna trattativa tra Porto e Milan per

Se il futuro di Gimenez resta comunque un rebus, almeno per ora, c'è una certezza che spunta nel fronte entrate. Fabrizio Romano è sicuro che il club rossonero farà un grand investimento nel reparto offensivo per regalare al nuovo tecnico, Ruben Amorim, un 9 puro:

Penso che il suo mercato partirà un po’ più avanti, ci saranno sicuramente dei movimenti, posso dirlo con tranquillità: il Milan prenderà un attaccante importante. Mi aspetto che il Milan faccia un colpo importante in attacco. Questo lo firmo e lo sottoscrivo, è una delle cose importanti che si sono detti Amorim e la dirigenza rossonera: mi aspetto un colpo del Milan davanti. Dal punto di vista di Santi Gimenez è chiaro che, arrivando un altro attaccante, ci sarà movimento sulla sua uscita. Ma non destinazione Porto al momento”.

L'arrivo di una nuova punta, magari di spessore internazionale, cambierà inevitabilmente le gerarchie in quel di Milanello. Però, come suggerito da Romano, è chiaro che il bomber messicano debba salutare i colori rossoneri. Ad oggi il Porto non sembra essere la sua destinazione. Chiaramente nelle prossime settimane qualcosa cambierà, ma una cosa è certa: il destino di Gimenez sarà lontano da Milano.