Attorno al mercato del Milan i riflettori non solo rimangono accesi su quelle che posso essere le eventuali entrate, ma anche sulle possibili cessioni da fare. Nelle ultime ore infatti, diverse indiscrezioni provenienti dal Messico hanno riacceso i fari su Santiago Giménez, attaccante rossonero.

Calciomercato Milan, la situazione di Gimenez

In mattinata si è parlato molto di una trattativa in fase molto avanzata tra il club rossonero e il Porto per acquistare a titolo definitivo l'attaccante messicano, ad oggi impegnato con il Mondiale. Secondo quanto riferito, il club portoghese avrebbe offerto 28 milioni di euro di base fissa più ulteriori 7 milioni di bonus.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione però, la storia è ben diversa. Ad oggi, al club di Via Aldo Rossi non è arrivata nessuna offerta ufficiale: attualmente, infatti, si tratta solamente di alcuni semplici sondaggi, il calciatore piace molto a Francesco Farioli, tecnico del Porto, ed è finito nel taccuino dei possibili nomi per l'attacco.

Se dal Messicano si è parlato di un'operazione vicina ai 30/35 milioni totali, inclusi i bonus, la realtà è diversa. Sempre secondo la nostra redazione, qualora il Porto dovesse presentare un'offerta ufficiale, le cifre saranno più contenute: si parla, infatti, di 20/25 milioni di euro.