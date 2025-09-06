Modric, un rientro da applausi: il centrocampista rossonero fa la differenza

Pianeta Milan
Modric è tornato in campo con la Croazia. Dopo aver saltato le ultime sfide per infortunio, il centrocampista del Milan è tornato in Nazionale
Luka Modric è tornato in campo con la maglia della Croazia. Dopo aver saltato le ultime sfide per infortunio, il centrocampista del Milan ha fatto il suo ingresso al 65° minuto nella vittoria per 1-0 contro le Isole Fær oer. In soli 29 minuti, ha mostrato la sua solita classe cristallina, lasciando un'impronta immediata sulla partita.

Il ritorno che fa la differenza: Modric e la Croazia, una storia che riparte

Le sue statistiche parlano da sole: in poco meno di mezz'ora, ha toccato il pallone 38 volte e ha completato il 97% dei passaggi, con 29 su 30 riusciti. Ha inoltre fornito un passaggio chiave, dimostrando di essere un catalizzatore di gioco anche in un breve lasso di tempo. La sua performance, premiata con una valutazione di 7 da Sofascore, ha confermato il suo valore inestimabile per la nazionale croata. Un ritorno che fa sorridere sia la Croazia che il Milan, in vista degli impegni futuri.

