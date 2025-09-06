Scudetto Cup 2025, vince il Milan: sconfitta la Juventus ai calci di rigore

Da martedì 2 ad oggi, sabato 6 settembre , è andata in scena la terza edizione della Scudetto Cup , evento sportivo organizzato nell'ambito del Festival dannunziano riservato alle formazioni Under 15 e che si è disputato in due impianti sportivi: il 'San Marco' di Pescara e lo 'Speziale' di Montesilvano .

Scudetto Cup 2025, Milan campione: battuta la Juventus

Vi hanno preso parte i Giovanissimi Under 15 di Pescara (padrone di casa), poi quelli di Fiorentina, Juventus, Milan, Roma e, infine, quelli del Napoli, campione d'Italia in carica della categoria. Le squadre, divise in due gironi (Juventus, Milan e Roma nel Gruppo A e Fiorentina, Napoli e Pescara nel Gruppo B), si sono date battaglia fino alla finalissima.