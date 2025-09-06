Scudetto Cup 2025, vince il Milan: sconfitta la Juventus ai calci di rigore

Pianeta Milan
Scudetto Cup 2025 di Pescara ai Giovanissimi Under 15 del Milan: superata la Juventus ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari
Daniele Triolo Redattore 

Da martedì 2 ad oggi, sabato 6 settembre, è andata in scena la terza edizione della Scudetto Cup, evento sportivo organizzato nell'ambito del Festival dannunziano riservato alle formazioni Under 15 e che si è disputato in due impianti sportivi: il 'San Marco' di Pescara e lo 'Speziale' di Montesilvano.

Scudetto Cup 2025, Milan campione: battuta la Juventus

Vi hanno preso parte i Giovanissimi Under 15 di Pescara (padrone di casa), poi quelli di Fiorentina, Juventus, Milan, Roma e, infine, quelli del Napoli, campione d'Italia in carica della categoria. Le squadre, divise in due gironi (Juventus, Milan e Roma nel Gruppo A e Fiorentina, Napoli e Pescara nel Gruppo B), si sono date battaglia fino alla finalissima.

Il Milan, nell'ordine, ha prima pareggiato 2-2 contro la Juventus (doppietta di Rossini), poi battuto 3-2 la Roma (con reti di Rossini, Tebaldi e Cremonesi) prima di arrivare alla semifinale contro il Napoli. Anche qui, rossoneri vittoriosi per 3-2 (gol di Braida, Tebaldi e Cenedese).

Zappia ha rimediato al gol di Paesanti. Poi la vittoria dagli undici metri

Quindi, l'atto finale del prestigioso torneo giovanile ha visto il Milan di mister Lorenzo Cresta imporsi sulla Juventus, ai calci di rigore (5-3), dopo l'1-1 dei tempi regolamentari: bianconeri avanti con il gol di Francesco Paesanti, ma ripresi dai rossoneri al 77' grazie alla rete di Giuseppe Zappia.

Dal dischetto, poi, Milan a segno con Cremonesi, Manna, lo stesso Zappia e Cenedese. Diavolo vittorioso, un altro bel successo per il settore giovanile del club di Via Aldo Rossi.

