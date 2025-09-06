Scudetto Cup 2025, vince il Milan: sconfitta la Juventus ai calci di rigore

Il Milan, nell'ordine, ha prima pareggiato 2-2 contro la Juventus (doppietta di Rossini), poi battuto 3-2 la Roma (con reti di Rossini, Tebaldi e Cremonesi) prima di arrivare alla semifinale contro il Napoli. Anche qui, rossoneri vittoriosi per 3-2 (gol di Braida, Tebaldi e Cenedese).
Zappia ha rimediato al gol di Paesanti. Poi la vittoria dagli undici metri—
Quindi, l'atto finale del prestigioso torneo giovanile ha visto il Milan di mister Lorenzo Cresta imporsi sulla Juventus, ai calci di rigore (5-3), dopo l'1-1 dei tempi regolamentari: bianconeri avanti con il gol di Francesco Paesanti, ma ripresi dai rossoneri al 77' grazie alla rete di Giuseppe Zappia.
Dal dischetto, poi, Milan a segno con Cremonesi, Manna, lo stesso Zappia e Cenedese. Diavolo vittorioso, un altro bel successo per il settore giovanile del club di Via Aldo Rossi.
