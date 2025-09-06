Pianeta Milan
Nazionali Milan: successi esterni per Maignan, Rabiot e Modric

Sono stati 4 i giocatori del Milan impegnati ieri con le Nazionali: si tratta di Mike Maignan, Adrien Rabiot, Luka Modric e Zachary Athekame
Daniele Triolo Redattore 

(fonte: acmilan.com) "Una nuova serata di calcio internazionale con le qualificazioni ai Mondiali 2026 ha visto il coinvolgimento di tre calciatori del Milan, di cui due nuovi volti dei colori rossoneri.

Partiamo dalla Francia, che ha fatto un passo importante verso la competizione iridata aprendo nel migliore dei modi il suo girone di qualificazione: sul neutro di Breslavia è infatti arrivata una vittoria 0-2 sull'Ucraina, frutto di un gol per tempo (Michael Olise e Kylian Mbappé).

In un successo non brillantissimo della squadra di Didier Deschamps è stato titolare e protagonista tra i pali capitan Mike Maignan, sempre sicuro e attento nello sventare le iniziative avversarie (su tutte la respinta di piede su Vladyslav Vanat in pieno recupero). È entrato nel quarto d'ora finale invece Adrien Rabiot, alla prima presenza in Nazionale da giocatore rossonero.

Prima volta con la Croazia da milanista (presenza numero 189 in assoluto) per Luka Modrić, entrato nel secondo tempo (65') nella sofferta vittoria esterna dei suoi sul campo delle isole Fær Øer: uno 0-1 firmato Andrej Kramaric che permette alla squadra di Zlatko Dalić di restare a punteggio pieno nel Gruppo L con 9 punti, a -3 dalla Repubblica Ceca (che ha due partite in più).

LEGGI ANCHE: Il ritorno del Condor: Galliani e il Milan, la trattativa è più di una suggestione >>>

Non solo Qualificazioni ai Mondiali, però: Zachary Athekame ha partecipato per 90' al successo per 2-0 in Estonia della Svizzera Under 21, primo impegno nella corsa all'Europeo di categoria in programma in Serbia e Albania nel 2027".

