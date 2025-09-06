Nazionali Milan: successi esterni per Maignan, Rabiot e Modric

In un successo non brillantissimo della squadra di Didier Deschamps è stato titolare e protagonista tra i pali capitan Mike Maignan, sempre sicuro e attento nello sventare le iniziative avversarie (su tutte la respinta di piede su Vladyslav Vanat in pieno recupero). È entrato nel quarto d'ora finale invece Adrien Rabiot, alla prima presenza in Nazionale da giocatore rossonero.
Prima volta con la Croazia da milanista (presenza numero 189 in assoluto) per Luka Modrić, entrato nel secondo tempo (65') nella sofferta vittoria esterna dei suoi sul campo delle isole Fær Øer: uno 0-1 firmato Andrej Kramaric che permette alla squadra di Zlatko Dalić di restare a punteggio pieno nel Gruppo L con 9 punti, a -3 dalla Repubblica Ceca (che ha due partite in più).
Non solo Qualificazioni ai Mondiali, però: Zachary Athekame ha partecipato per 90' al successo per 2-0 in Estonia della Svizzera Under 21, primo impegno nella corsa all'Europeo di categoria in programma in Serbia e Albania nel 2027".
