Nazionali Milan: successi esterni per Maignan, Rabiot e Modric

In un successo non brillantissimo della squadra di Didier Deschamps è stato titolare e protagonista tra i pali capitan Mike Maignan, sempre sicuro e attento nello sventare le iniziative avversarie (su tutte la respinta di piede su Vladyslav Vanat in pieno recupero). È entrato nel quarto d'ora finale invece Adrien Rabiot, alla prima presenza in Nazionale da giocatore rossonero.