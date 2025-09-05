Ucraina-Francia 0-2: Maignan tiene la porta inviolata, Rabiot subentra

La Francia è nettamente la nazionalità più rappresentata all'interno della rosa di Massimiliano Allegri. Al Milan, infatti, ci sono Maignan (portiere e capitano della squadra), Fofana e i nuovi arrivati Rabiot e Nkunku. Fofana e Nkunku in questi giorni si stanno allenando a Milanello agli ordini di Allegri insieme a pochi altri compagni. Maignan e Rabiot, invece, sono stati convocati in Nazionale dal CT Deschamps. Stasera i due hanno giocato la partita contro l'Ucraina, valevole per la qualificazione ai Mondiali 2026. 'Les Bleus' si sono imposti per 0-2 in trasferta. Mentre il portiere ha giocato per tutti i 90 minuti, mantenendo la porta inviolata, Rabiot è subentrato nel corso del secondo tempo.