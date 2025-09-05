La Francia è nettamente la nazionalità più rappresentata all'interno della rosa di Massimiliano Allegri. Al Milan, infatti, ci sono Maignan (portiere e capitano della squadra), Fofana e i nuovi arrivati Rabiot e Nkunku. Fofana e Nkunku in questi giorni si stanno allenando a Milanello agli ordini di Allegri insieme a pochi altri compagni. Maignan e Rabiot, invece, sono stati convocati in Nazionale dal CT Deschamps. Stasera i due hanno giocato la partita contro l'Ucraina, valevole per la qualificazione ai Mondiali 2026. 'Les Bleus' si sono imposti per 0-2 in trasferta. Mentre il portiere ha giocato per tutti i 90 minuti, mantenendo la porta inviolata, Rabiot è subentrato nel corso del secondo tempo.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ucraina-Francia 0-2: Maignan tiene la porta inviolata, Rabiot subentra
NAZIONALI
Ucraina-Francia 0-2: Maignan tiene la porta inviolata, Rabiot subentra
La Francia di Maignan e Rabiot - giocatori del Milan - vince in trasferta contro l'Ucraina in un match di qualificazione ai Mondiali 2026
Ucraina-Francia, la partita—
LEGGI ANCHE: Milan, Nkunku si presenta, tifosi pazzi per Odogu e mosse di mercato>>>
La Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot ha vinto facilmente per 2-0 contro l'Ucraina. Olise e Mbappè hanno deciso il match. Partita di ordinaria amministrazione per il capitano del Milan, Maignan, che non ha subito gol. Il nuovo centrocampista rossonero, invece, è subentrato nella ripresa e ha giocato una gara senza particolari squilli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA