Italia-Estonia 5-0: prestazione convincente degli azzurri di Gattuso

Italia-Estonia è finita 5-0. Un ottimo esordio per Rino Gattuso - ex centrocampista e anche allenatore del Milan - sulla panchina della Nazionale . La prima delle due partite di questa sosta per le nazionali, è finita come meglio non si poteva. Un tale scarto, infatti, è molto importante per la differenza reti nell'economia del girone di qualificazione ai Mondiali 2026 . Ora, la Nazionale azzurra è attesa dall'impegno contro Israele , che si giocherà in trasferta in campo neutro.

Rino Gattuso è stato scelto dalla Federazione per sostituire Luciano Spalletti alla guida della Nazionale durante il percorso di qualificazione ai Mondiali 2026. Un ruolo molto delicato, visto che l'Italia non partecipa a un'edizione dei campionati del mondo dal lontano 2014. L'inizio, però, è stato promettente. Gli azzurri, infatti, hanno offerto una prestazione molto solida e propositiva. Il 4-4-2 a trazione offensiva scelto dal CT ha dato i frutti sperati: doppietta di Retegui, gol di Kean, gol di Raspadori e rete di Bastoni a chiudere i conti. Ora si attende l'impegno contro Israele, in programma il prossimo lunedì 8 settembre.