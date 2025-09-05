Galliani al Milan, ci siamo. Origi, colpo di scena. Rabiot, le vere cifre

Il nostro inviato Stefano Bressi dà alcuni aggiornamenti sul Milan. In un video YouTube ha parlato principalmente di Galliani, Origi e Rabiot
Anche durante la sosta per le nazionali, le notizie del Milan non mancano affatto. Il nostro inviato Stefano Bressi - attraverso un video sul canale YouTube di PianetaMilan.it - ha dato alcuni aggiornamenti rispetto al club rossonero direttamente da Casa Milan, la sede della società. Principalmente, ha parlato del ritorno di Adriano Galliani nel quadro dirigenziale. Inoltre, ha toccato altri due temi: la situazione di Divock Origi e le vere cifre rispetto all'affare Rabiot, arrivato l'ultimo giorno di calciomercato.
Le ultime novità da Casa Milan
Adriano Galliani - come avevamo anticipato in esclusiva - è pronto a tornare in società al Milan. Lo storico dirigente rossonero (sono celebri tutti gli anni da amministratore delegato e non solo durante la presidenza di Silvio Berlusconi). Il suo ritorno sarà importantissimo per dare ordine entro il quadro dirigenziale della società e per offrire la propria esperienza in Lega Calcio e non solo.