Galliani al Milan, ci siamo. Origi, colpo di scena. Rabiot, le vere cifre

Adriano Galliani - come avevamo anticipato in esclusiva - è pronto a tornare in società al Milan. Lo storico dirigente rossonero (sono celebri tutti gli anni da amministratore delegato e non solo durante la presidenza di Silvio Berlusconi). Il suo ritorno sarà importantissimo per dare ordine entro il quadro dirigenziale della società e per offrire la propria esperienza in Lega Calcio e non solo.