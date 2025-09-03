Milan, Rabiot colpo sul gong: esperienza per il centrocampo

Il mercato del Milan è stato molto, molto intenso: tra colpi in entrata e partenza, i rossoneri hanno rivoluzionato la rosa della passata stagione cercando un nuovo punto di inizio dopo la scorsa stagione terminata all'ottavo posto. Durante l'ultimo giorno di mercato, il Milan ha chiuso il colpo in prospettiva Odogu per la difesa e ha riunito Allegri con uno dei suoi pupilli: Adrien Rabiot è un nuovo centrocampista rossonero.
"Torna in Serie A, cambia maglia e riabbraccia Allegri: viaggio nel mondo Rabiot": scrive così acmilan.com che presenta il colpo del Milan
(fonte: acmilan.com) - È arrivato quasi al gong, ma si mormorava da tempo. Adrien Rabiot è stato accostato al Milan praticamente dall'arrivo di Mister Allegri, prettamente per aver condiviso l'esperienza a Torino. Conoscenza e stima reciproca, un rapporto consolidato che sicuramente velocizzerà l'inserimento in squadra. Ma il francese, nato a Saint-Maurice il 3 aprile 1995, è già grande esperto di Serie A grazie al periodo passato alla Juventus dal 2019 al 2024. Un giocatore affermato nel panorama europeo e di livello mondiale. Un colpo deciso da parte della società rossonera per migliorare un reparto nevralgico.
