Milan, Rabiot colpo sul gong: esperienza per il centrocampo

Il mercato del Milan è stato molto, molto intenso: tra colpi in entrata e partenza, i rossoneri hanno rivoluzionato la rosa della passata stagione cercando un nuovo punto di inizio dopo la scorsa stagione terminata all'ottavo posto. Durante l'ultimo giorno di mercato, il Milan ha chiuso il colpo in prospettiva Odogu per la difesa e ha riunito Allegri con uno dei suoi pupilli: Adrien Rabiot è un nuovo centrocampista rossonero.