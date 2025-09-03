Sorpresa in casa Liverpool: Chiesa fuori dalla Champions, al suo posto Ngumoha

Il destino di Chiesa: solo Premier e coppe nazionali—
Questa decisione, presa dall'allenatore Arne Slot in accordo con la dirigenza, relega Chiesa fuori dalla massima competizione europea almeno fino a febbraio. Solo in caso di qualificazione agli ottavi di finale, il club potrà aggiornare la lista, offrendo all'attaccante azzurro la possibilità di rientrare.
Per ora, a Chiesa resta solo la Premier League e le coppe nazionali per dimostrare il suo valore e convincere lo staff tecnico a puntare su di lui. È un duro colpo, ma rappresenta anche una grande opportunità per l'italiano di riaffermarsi e lottare per un posto fisso in squadra.
