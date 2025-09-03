Pianeta Milan
Sorpresa in casa Liverpool: Chiesa fuori dalla Champions, al suo posto Ngumoha

Il Liverpool ha scosso il mondo del calcio con una decisione sorprendente: Federico Chiesa è stato escluso dalla Champions League
Il Liverpool ha scosso il mondo del calcio con una decisione sorprendente: Federico Chiesa è stato escluso dalla lista UEFA per la fase a gironi di Champions League. La notizia ha colto tutti di sorpresa, soprattutto considerando che l'ex Juventus, accostato anche al Milan, aveva iniziato la stagione in modo incoraggiante, entrando dalla panchina in tutte le prime tre partite di Premier League.

Le ragioni dell'esclusione

L'esclusione di Chiesa non è legata a una mancanza di talento, ma a un vincolo regolamentare. I Reds, avendo esaurito i 17 slot disponibili per i giocatori "non locali", hanno preferito puntare sul giovane talento Rio Ngumoha, classe 2008. Dato che Ngumoha non è ancora eleggibile come "homegrown", occupa uno degli slot riservati ai giocatori stranieri, di fatto togliendo il posto a Chiesa.

Il destino di Chiesa: solo Premier e coppe nazionali

LEGGI ANCHE: Come giocherà il Milan? Le varianti tattiche a disposizione di Allegri

Questa decisione, presa dall'allenatore Arne Slot in accordo con la dirigenza, relega Chiesa fuori dalla massima competizione europea almeno fino a febbraio. Solo in caso di qualificazione agli ottavi di finale, il club potrà aggiornare la lista, offrendo all'attaccante azzurro la possibilità di rientrare.

Per ora, a Chiesa resta solo la Premier League e le coppe nazionali per dimostrare il suo valore e convincere lo staff tecnico a puntare su di lui. È un duro colpo, ma rappresenta anche una grande opportunità per l'italiano di riaffermarsi e lottare per un posto fisso in squadra.

