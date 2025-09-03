Sorpresa in casa Liverpool: Chiesa fuori dalla Champions, al suo posto Ngumoha

Il Liverpool ha scosso il mondo del calcio con una decisione sorprendente: Federico Chiesa è stato escluso dalla Champions League

Il Liverpool ha scosso il mondo del calcio con una decisione sorprendente: Federico Chiesa è stato escluso dalla lista UEFA per la fase a gironi di Champions League. La notizia ha colto tutti di sorpresa, soprattutto considerando che l'ex Juventus, accostato anche al Milan, aveva iniziato la stagione in modo incoraggiante, entrando dalla panchina in tutte le prime tre partite di Premier League.