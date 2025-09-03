Milan, ecco Rabiot: gli anni con la Juventus di Allegri

Il mercato del Milan è stato molto, molto intenso: tra colpi in entrata e partenza, i rossoneri hanno rivoluzionato la rosa della passata stagione cercando un nuovo punto di inizio dopo la scorsa stagione terminata all'ottavo posto. Durante l'ultimo giorno di mercato, il Milan ha chiuso il colpo in prospettiva Odogu per la difesa e ha riunito Allegri con uno dei suoi pupilli: Adrien Rabiot è un nuovo centrocampista rossonero.
"Torna in Serie A, cambia maglia e riabbraccia Allegri: viaggio nel mondo Rabiot": scrive così acmilan.com che presenta il colpo del Milan
(fonte: acmilan.com) - Poi lo sbarco in Italia, l'approdo alla Juventus. In bianconero incrocia Allegri, si consolida e completa. In bianconero diventa via via certezza, brillando in Serie A e Champions League, nell'ottobre 2023 arriva a indossare la fascia al braccio proprio affrontando il Milan a San Siro. Totalizza e colleziona 2 Coppe Italia, 1 Scudetto e 1 Supercoppa italiana. Fino al 2024, mette a referto 212 presenze, 22 gol e 16 assist. Nella scorsa stagione la parentesi all'Olympique Marsiglia, da dove proviene dopo questa operazione estiva: 32 gare e 10 reti il buon bilancio complessivo.
