Milan, Allegri cambia volto alla squadra: ecco le varianti tattiche dei rossoneri

Il calciomercato è ormai chiuso da due giorni. La rosa del Milan è dunque definita. A Milanello sono arrivati 10 nuovi giocatori: Terracciano, Ricci, Modric, Estupinan, Jashari, Athekame, De Winter, Nkunku, Rabiot e Odogu. Allo stesso tempo, sono state completate parecchie cessioni. L'organico è stato rivoluzionato a tutti gli effetti. Il reparto che ha cambiato volto più degli altri è il centrocampo, che sembra quello più completo e ben assortito. D'altronde, a fine giugno il direttore sportivo Tare aveva avvisato che la dirigenza sarebbe intervenuta soprattutto in mediana. La difesa e l'attacco risultano, invece, più carenti. Dati i giocatori a disposizione (19 di movimento + 3 portieri), come giocherà il Milan di Massimiliano Allegri? Le possibili varianti tattiche risultano numerose.